Penggemar Berteriak Histeris Sambut Kedatangan Sehun EXO

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang kedatangan Sehun EXO, para fans EXO atau yang dikenal sebagai EXO-L berteriak histeris.

"Whoaa... Oh Sehun, Oh Sehun, Oh Sehun," teriak para EXO-L secara serempak, menyambut kedatangan Sehun EXO di Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu, (6/11/2022).

Menurut hasil pantuan Beritasatu.com, para EXO-L telah memenuhi area panggung Whitelab sedari pagi hingga menjelang acara. Selain itu, para penggemar juga memadati koridor pada setiap lantai di Mall.

Sementara itu, para penjaga juga telah bersiap pada setiap lantai untuk mencegah para pengemar maju mendekati pagar pembatas. Diketahui, setiap lantai diberikan pagar pembatas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehun EXO tampak turun dari lantai 4 menggunakan lift. Terlihat, kerumunan para penggemar semakin histeris meneriaki kedatangan sang idol ketika mengetahui lift yang akan digunakan. Demi kenyamanan Sehun, seluruh area lift yang akan digunakan Sehun ditutupi oleh kain putih, dan terdapat penjaga yang menemani dan memastikan keamanan dirinya.

"Sehun.. Oh Sehun.. Oh Sehun...," teriak para EXO-L ketika melihat lift yang akan digunakan Sehun EXO.

Sekitar 10 menit, teriakan para EXO-L tak henti berdengung di seluruh penjuru Mall. Sampai akhirnya sekitar pukul 13.57 WIB, lift yang digunakan Sehun EXO mulai bergerak. Sehun pun berjalan turun ke area panggung Whitelab dan semakin membuat kerumunan EXO-L berteriak histeris.

Sumber: BeritaSatu.com