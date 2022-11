Tiket Konser Sheila On 7 di JIExpo Ludes dalam 30 Menit

Jakarta, Beritasatu.com - Tiket konser Sheila on 7 bertajuk "Tunggu Aku di Jakarta" yang akan digelar pada 28 Januari 2023 di JIExpo, PRJ Kemayoran, Jakarta dikabarkan telah ludes terjual. Hebatnya, tiket Sheila on 7 itu terjual habis atau sold out dalam waktu 30 menit.

Demikian klaim dari pihak promotor, Antara Suara. Sejak diumumkan oleh promotor, penjualan tiket konser "Tunggu Aku Di Jakarta" pada 7 November 2022 pukul 12.00 WIB, ludes hanya dalam 30 menit.

Tingginya antusiasme ini dimaknai sebagai apresiasi oleh para Sheila Gank, sebutan bagi penggemar Sheila on 7 atau So7 terhadap konser tunggal tersebut.

CEO Antara Suara, selaku promotor konser ini Andri Verraning Ayu menuturkan, pihaknya berterima kasih atas tingginya excitement masyarakat terhadap konser "Tunggu Aku di Jakarta".

“Alhamdulillah konser ini mendapat sambutan positif dari Sheila Gank. Kami berterima kasih atas kesabaran teman-teman untuk menunggu antrian virtual," katanya dalam siaran resmi, Senin (7/11/2022).

Terdapat empat jenis tiket dari konser ini yakni Festival B (standing) Rp 300.000, Festival A (standing) Rp 450.000, Festival VIP (standing) seharga Rp 750.000 dan juga VIP Table. Seluruh tiket ini dikabarkan telah terjual habis.

Ayu juga memastikan bahwa meski animo terhadap konser "Tunggu Aku di Jakarta" begitu tinggi, Antara Suara akan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

“Antara Suara akan menghadirkan pengalaman yang intimate bagi para Sheila Gank di konser "Tunggu Aku di Jakarta". Kami akan berupaya mengikuti berbagai regulasi yang ada agar kenyamanan dan keamanan di konser ini tetap menjadi prioritas bersama," katanya.

Grup Band asal Yogyakarta ini sudah menyapa penggemarnya di Jakarta pada Minggu (30/10/2022). Duta Cs tampil di Atrium Mal Kokas atau Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Band ini mengisi sebuah acara festival yang diselenggarakan sebuah laboratorium dan klinik ternama.

Para pengunjung mal maupun mereka yang sengaja datang di acara festival memenuhi semua lantai mal. Acara gratis tersebut tampaknya cukup menjadi pemantik perhatian publik karena rekaman penampilan So7 di Kokas tersebar di dunia maya.

Unggahan pegalaman menyaksikan penampilan So7 di Kokas beraneka. Sejumlah penggemar menyebut lokasi tidak kondusif. Saking banyaknya penonton membuat mereka berdesakan. Sebagian penggemar lainnya menyatakan rasa kangennya yang terobati. Berbagai komentar yang ramai di media sosial itu barangkali yang membuat publik makin penasaran untuk menyaksikan So7 saat konser pada Januari 2023 mendatang.

