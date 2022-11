Lionel Richie Akan Terima Penghargaan "Icon" di America Music Awards

New York, Beritasatu.com - Penyanyi legendaris, Lionel Richie akan menerima kehormatan "Icon" di ajang American Music Awards (AMA) pada bulan. Penghargaan ini diberikan atas pengakuan terhadap karya-karya Lionel Richie selama puluhan tahun yang mampu memberikan pengaruh.

“Saya sangat bersyukur atas karier yang telah membawa saya ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan akan saya kunjungi, dari arena di seluruh dunia, set studio, hingga panggung AMA,” kata Lionel Richie.

“Saya ingat saat pertama kali saya tampil di AMA. Itu adalah untuk menyanyikan 'We Are the World' di antara musisi paling ikonik dari generasi saya, jadi tidak masuk akal untuk menerima pengakuan ini 36 tahun kemudian," lanjutnya.

Penghargaan ini akan menjadi yang ke-18 yang diterima Richie dari AMA, dengan penghargaan sebelumnya termasuk artis pop/rock pria favorit pada tahun 1985 dan 1987.

Penyanyi berusia 73 tahun ini telah merilis 10 studio album dan mendapatkan selusin hit nomor. 1, termasuk Halo, All Night Long dan Dancing on the Ceiling.

Richie telah membintangi sebagai juri di kompetisi menyanyi ABC "American Idol" sejak 2018. AMA memperkenalkan penghargaan "Icon" pada 2013 dan menobatkan Rihanna untuk penerima penghargaan pertama kalinya.

"Penghargaan ini dirancang untuk mengakui karya yang memiliki pengaruh global terhadap industri musik," kata penyelenggara.

Lionel Richie akan meneirma penghargaan itu pada AMA yang akan digelar pada 20 November di Microsoft Theater di Los Angeles.

Sumber: Fresnobee