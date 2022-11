Sineas Muda Bandung Lebarkan Sayap Garap Film Dokumenter

Jakarta, Beritasatu.com – Sineas muda asal Bandung, Rayhan Farqi melebarkan sayap dengan menggarap film dokumenter.

"Saya merasa perlu terjun sekarang karena lanskap media berubah dengan sangat cepat, memberdayakan audiens dengan pilihan-pilihan yang belum pernah ada sebelumnya. Hanya beberapa filmmaker yang telah menemukan cara untuk berbicara bahasa yang berkembang dari generasi ini tanpa memudar menjadi white noise,” kata Farqi yang ditemui di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

“Saya merancang diri saya untuk bekerja secara artist-friendly above all else dan tetap menganut kualitas tertinggi di setiap karya dengan ide-ide yang tidak konvensional," tambah Farqi.

BACA JUGA

Film Dokumenter Sejarah Perang Jepang di Indonesia Diputar di Tokyo

Farqi merangkap sebagai direktur, sinematografer, editor, dan colorist. Sejak 2018, Farqi sudah berkarya dalam pembuatan video untuk berbagai musisi lokal ternama termasuk Efek Rumah Kaca, Elephant Kind, Agatha Pricilla, Gangga, Loner Lunar, Feel Koplo, White Corus, Oscar Lolang, Mojowojo, dan banyak lagi.

Beberapa karya lainnya berupa dokumenter dan series, termasuk mini-documentary Miss Earth Indonesia 2020, series live performance Hindia dan Feast di berbagai panggung yang mereka mainkan, limited series Loner Lunar untuk menutup album pertama mereka, aftermovie D13Hard Festival, branded video Musat, dan berbagai karya kolaborasi lainnya dengan pelaku seni ternama di Indonesia.

Farqi juga pernah dinobatkan sebagai finalis dari CAP Jabar (Curated Amazing Product for Jawa Barat): Creative Media Award 2021 karena hasil karya dokumenter edukasionalnya terkait Penyakit Cleft Lip and Palate yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran.

Baca selanjutnya

"Saya bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang rasanya sangat personal bagi saya. ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com