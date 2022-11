Inovasi Jiwa Group Berbuah Gelar Brand of The Year

Jakarta, Beritasatu.com - Jiwa Group meraih gelar Brand of The Year dari World Branding Awards (WBA) 2022-2023 untuk dua kategori, yakni retailer coffee untuk Janji Jiwa dan cafe chain untuk Jiwa Toast.

CEO dan Founder Jiwa Group Billy Kurniawan mengatakan, tren bisnis kopi terus tumbuh pesat di Indonesia. Tentunya butuh strategi mumpuni untuk bisa sustain dalam jangka panjang. Gebrakan dan inovasi yang menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas merupakan modal utama untuk bergerak maju di dunia food and beverage (F&B) di Indonesia.

"Menjadi suatu kehormatan bagi kami meraih gelar Brand of The Year dari World Branding Awards 2022- 2023 untuk dua kategori sekaligus. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan para konsumen," kata Billy Kurniawan, dilansir Antara, Rabu (9/11/2022).

Ajang tahunan WBA sendiri digelar di London, Inggris. Lebih dari 100.000 konsumen yang tersebar di 45 negara memilih jenama favorit mereka.

Berdasarkan proses pemilihan tersebut, terdapat lebih dari 3.500 merek yang masuk sebagai nominasi, tetapi hanya 206 merek yang mendapatkan Brand of the Year.

Para pemenang telah melewati tahap penjurian secara ketat antara lain penilaian jenama, riset pasar konsumen, dan voting publik.

Rata-rata, hanya ada lima pemenang per negara pada ajang tahun ini. WBA diselenggarakan oleh World Branding Forum (WBF), organisasi nirlaba global yang fokus menghargai kerja keras dan kesuksesan sejumlah produk global dan nasional.

Sebelumnya, menurut survei dari Frontier Group, perusahaan yang bergerak di bidang riset pemasaran, teknologi dan digital, kedua jenama tersebut dinilai superior setelah sukses melampaui tiga parameter pengukuran Top Brand yang meliputi Top Mind of Share sebagai merek yang paling dikenal konsumen, Top of Market Share sebagai merek yang paling banyak dibeli konsumen dan Top of Commitment Share sebagai merek yang mampu menciptakan loyalitas konsumen.

"Kemenangan untuk dua brand sekaligus ini tentu buah dari kerja keras tim Janji Jiwa dan Jiwa Toast dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan," pungkas Billy.

Sumber: ANTARA