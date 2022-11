Beasiswa Gates Cambridge untuk Kuliah S2 dan S3 Gratis!

Jakarta, Beritasatu.com - Ingin melanjutkan kuliah di University of Cambridge, Inggris? Maka Anda perlu mencoba Beasiswa Gates Cambridge atau Gates Cambridge Scholarship tahun ini.

Beasiswa Gates Cambridge didirikan pada Oktober 2020 dengan sumbangan dana sebesar US$ 210 juta dari Bill And Melinda Gates Foundation kepada University of Cambridge. Setiap tahunnya, Beasiswa Gates Cambridge menawarkan beasiswa penuh kepada para pelamar berprestasi dari negara-negara di luar Inggris, yang ingin mengejar pendidikan S2 dan S3-nya di University of Cambridge.

Saat ini, setidaknya ada lebih dari 1.700 Alumni Gates Cambridge yang tersebar di seluruh dunia.

Misi Beasiswa Gates Cambridge adalah untuk membangun jaringan global para pemimpin di masa depan, yang berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan taraf kehidupan orang lain.

Untuk mencapai misi ini, Beasiswa Gates Cambridge adalah dengan memilih insan yang berprestasi dan memberikan mereka dukungan baik secara finansial dan nonfinansial di salah satu universitas terbaik di dunia. Beasiswa Gates Cambrigde juga memfasilitasi pembangunan komunitas di dalam maupun di luar University of Cambridge.

Kriteria penerima beasiswa

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa antara lain:

Memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa

Alasan yang kuat dalam jurusan yang dipilih

Berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup orang lain

Memiliki jiwa kepemimpinan

Cakupan beasiswa

Beasiswa Gates Cambridge yang akan diberikan pada penerima beasiswa mencakup:

Biaya kuliah penuh selama belajar di University of Cambridge

Tunjangan hidup yang diberikan setiap tahun sebesar £1.744 atau sekitar Rp 325 juta

Biaya tiket perjalanan pulang dan pergi

Biaya pembuatan visa dan asuransi kesehatan

Selain cakupan biaya di atas, ada juga tunjangan tambahan lain yang diberikan oleh Beasiswa Gates Cambridge. Tunjangan tambahan yang akan diberikan untuk penerima beasiswa di antaranya:

Tunjangan keluarga hingga £10.120 untuk satu orang anak dan hingga £14.440 untuk dua anak atau lebih. Akan tetapi, tunjangan untuk pasangan tidak ditanggung.

Biaya pengembangan akademik untuk menghadiri seminar dan perkuliahan sebesar £500 hingga £2.000 atau sekitar Rp 8–34 juta.

Biaya tambahan lain seperti dana untuk kerja lapangan, hingga biaya yang bisa diajukan saat menghadapi situasi sulit.

Syarat mendaftar beasiswa

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta yang akan mendaftar di program Beasiswa Gates Cambridge, yakni:

1. Beasiswa terbuka untuk semua masyarakat, kecuali warga negara inggris.

2. Mendaftar program perkuliahan di University of Cambridge secara full time di salah satu program berikut:

PhD

MLitt

Kuliah pascasarjana satu tahun (fulltime) kecuali:

Program Sarjana seperti BA (S1) atau BA yang berafiliasi (BA kedua).

Business Doctorate (BusD)

Master of Business (MBA)

Master of Finance (MFin)

PGCE

MBBChir Clinical Studies

MD Doctor of Medicine degree (6 tahun, paruh waktu)

Graduate Course in Medicine (A101)

Part-time degrees

Non-degree courses

3. Mahasiswa yang saat ini sedang menjalani perkuliahan di University of Cambridge bisa ikut mendaftar program beasiswa ini, dengan syarat mendaftar pada perkuliahan yang baru. Beberapa hal yang dibutuhkan adalah:

Dokumen persyaratan beasiswa

Formulir pendaftaran Beasiswa Gates Cambridge

Surat referensi akademik sebanyak 2 surat

Transkrip akademik

Resume atau Curriculum Vitae (CV)

Proposal riset (khusus PhD)

1 referensi personal yang ditujukan untuk Beasiswa Gates Cambridge

Pendaftaran Beasiswa Gates Cambridge atau Gates Cambridge Scholarship telah dibuka sejak 15 September 2022 dan akan ditutup tergantung dengan jurusan yang dilamar, yakni antara 1 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai Beasiswa Gates Cambridge atau Gates Cambridge Scholarship ini, Anda bisa mengunjungi laman https://www.gatescambridge.org/, selamat mencoba dan semoga berhasil!

