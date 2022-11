Game Lokal Berkibar di Final Piala Presiden Esports 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga game lokal yang mulai dipertandingkan pada babak main event atau grand final Piala Presiden Esports 2022 yang dimulai Jumat hingga Minggu 11-13 November 2022 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Ketiga game tersebut adalah Battle of Guardians, Lokapala, dan Battle of Satria Dewa, Haria Dinata.

CEO Battle of Guardians, Alexander Andrew Halim mengatakan gimnya hadir untuk mempopulerkan game dengan genre fighting. Ia juga mengatakan Battle of Guardians akan terus memberikan berbagai update, dan akan menggelar beberapa turnamen baik dalam skala kecil maupun besar.

"Kami melihat jika saat ini ekosistem esports Indonesia masih marak dengan game MOBA dan battle royale. Maka dari itu kami tergerak untuk juga mempopulerkan game dengan genre fighting, yang dahulu sempat populer di Indonesia," katanya saat pembukaan grand final Piala Presiden Esports 2022, Jumat (11/11/2022).

Terkait dengan perkembangan Battle of Guardians sendiri, lanjut Alexander, punya rencana besar dan roadmap dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut meliputi update game dan juga menggelar turnamen dengan skala kecil maupun besar.

"Kemudian kami juga berharap bisa kembali turut serta dalam turnamen Piala Presiden Esports tahun depan,” ujar Alexander.

Head Business, Development and Partnership Battle of Satria Dewa, Haria Dinata menyatakan rasa bangganya telah hadir dalam Piala Presiden Esports 2022. Ia merasa bangga jika Battle of Satria Dewa disandingkan dengan game-game lain yang hadir dalam turnamen ini.

“Kami dari Battle of Satria Dewa merasa sangat terbantu dengan hadirnya Piala Presiden Esports. Sedikit tarik mundur ke belakang, sebenarnya Battle of Satria Dewa baru soft launching pada pertengahan 2021. Namun pada akhir tahun, kami sudah dipercaya untuk ikut dalam Piala Presiden Esports 2021. Kami juga merasa bangga bisa berpartisipasi dalam Piala Presiden Esports 2022, yang telah menyandingkan kami dengan game-game lain,” tambah Haria.

GM Games Publishing PT Melon Indonesia, Prayoga Airlangga mengatakan Lokapala yang ...

