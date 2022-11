10 Seleb Berpenghasilan Terbesar di Instagram, Ada Ronaldo dan Klan Kardashian

Los Angeles, Beritasatu.com - Situs web Hopper baru-baru ini merilis daftar selebritas yang dibayar oleh Instagram dan jumlah pasti yang mereka dapatkan untuk setiap unggahannya.

Dari daftar 10 teratas Instagram ini masih dikuasai oleh selebritas, bintang film, musisi, dan influencer. Ada dua atlet sepak bola terbaik dunia, dan dalam 20 tahun terakhir dengan bayaran tertinggi oleh Instagram .

Cristiano Ronaldo masih berada di posisi teratas sebagai sosok dengan bayaran tertinggi dengan US$ 2,4 juta (sekitar Rp 37 miliar) per postingan yang dia hasilkan dari 442+ juta pengikutnya.

Di tempat kedua, Kylie Jenner menghasilkan US$ 1,8 juta per posting dengan 338+ juta pengikutnya di Instagram saja.

Posisi ketiga, ada 328 juta pengikut Lionel Messi yang memberinya US$ 1,7 juta per posting.

Posisi keempat dan kelima dihuni Selena Gomez dan Dwayne 'The Rock' Johnson . Keduanya juga menghasilkan sekitar $ 1,7 juta per unggahan masing-masing.

Daftar 10 lainnya diisi oleh Kim Kardashian, Ariana Grande, Beyonce, Khloe Kardashian, dan Kendall Jenner.

Hal ini membuktikan bahwa klan Kardashian masih menguasai dunia dalam hal pengaruh dan popularitas media sosial.

Selebritas lain di daftar adalah David Beckham (#29), Ronaldinho (#32), Zlatan Ibrahimovic (#35), dan Mohamed Salah (#36).

Atlet basket NBA dengan bayaran tertinggi dari Instagram adalah pemain bintang LA Lakers LeBron James di peringkat 24, dengan 121 juta pengikut dan memperoleh US$ 657.000 untuk setiap unggahannya.

Peringkat kedua pemain NBA tertinggi dalam daftar ini adalah Stephen Curry di No. 44 (Golden State Warriors) yang memiliki 42+ juta pengikut dan saat ini menghasilkan US$ 230.000 per postingan IG.

Sumber: Marca