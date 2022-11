KBRI Hanoi Gelar Lokakarya Topeng Barong Bali

Jakarta, Beritasatu.com- KBRI Hanoi bekerja sama dengan University of Social Studies and Humanities, Vietnam National University (USSH-VNU) Hanoi, menyelenggarakan Indonesian Painting Workshop bertema Topeng Barong Bali, di kampus University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

Lokakarya yang digelar Sabtu (12/11/2022) bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan seni budaya Indonesia kepada masyarakat Vietnam. Selain itu, lokakarya diselenggarakan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat Vietnam yang merupakan mitra KBRI.

Workshop diselenggarakan di booth Indonesia dan merupakan rangkaian acara Oriental Nights USSH. Yang di hadiri oleh mahasiswa, dosen dan perwakilan dari kedutaan beberapa negara.

Sebagai narasumber pada lokakarya, Moh Al Firdaus alias Daus Rojali adalah pengajar seni rupa pada salah satu sekolah internasional di Vietnam.

Musisi sekaligus seniman Betawi ini merasa beruntung bisa membagikan pengalaman dan keahlianya dalam mengajarkan mahasiswa menggambar sosok topeng barong Bali.

“Saya merasa bangga bisa membagikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa dan pengunjung acara Oriental Nights ini untuk langsung mengenal salah satu kesenian Bali melalui kegiatan lokakarya melukis topeng Barong Bali diatas tas Kain,” sambutnya antusias.

Daus Rojali juga merasa senang karena banyak dari mahasiswa yang mengambil program dan memilih untuk mempelajari Indonesia dan penasaran mengenai Bali dan wilayah lain dengan cara bertanya dan menyelesaikan hasil workshopnya dengan sangat baik.

“Keren banget sih, peserta workshopnya membludak, bahkan masih ada mahasiswa dan pengunjung yang masih ingin daftar di saat-saat terakhir kegiatan, mereka penasaran banget ingin mengikuti kegiatan pelatihan melukis topeng BarongLokakarya diikuti oleh sekitar 30 mahasiswa USSH dan diawali dengan pengenalan singkat mengenai Topeng Barong Bali yang dilanjutkan dengan melukis barong di atas tas kain.

Dr. Ho Thi Thanh, selaku dosen sekaligus ketua jurusan di Department of Southeast Asian Studies menuturkan bahwa kegiatan lokakarya melukis topeng Barong Bali ini sangat menarik dan berarti.

"Anda dapat melihat banyak dari mahasiswa dan pengunjung yang bergabung mengikuti kegiatan workshop ini, melalui kegiatan ini masyarakat Vietnam dan mahasiswa saya mengerti lebih banyak mengenai kebudayaan Indonesia, khususnya dengan Barong Bali,” katanya.

Pada kesempatan yg sama, KBRI Hanoi juga memfasilitasi pertunjukan seni dari mahasiswa jurusan studi Asia Tenggara USSH-VNU pada acara Oriental Nights USSH yang diselenggarakan pada malam hari nya. Para mahasiswa menampilkan drama Malin Kundang dan tari Indang dari Sumatera Barat. Bali di atas tas kain,” sambutnya antusias.

