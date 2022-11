Taman Safari Indonesia Umumkan 21 Pemenang IAPVC 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Taman Safari Indonesia (TSI) yang merupakan lembaga konservasi satwa terbesar di tanah air, menyelenggarakan puncak penghargaan International Animal Photo & Video Competition (IAPVC) 2022, di Jakarta Aquarium and Safari, Minggu (13/11/2022). Penghargaan diberikan kepada 21 pemenang dari delapan kategori online photo and video competition IAPVC 2022 yang mengusung tema Bring the Wildlife through your Lens.

Chief Operating Officer (COO) Taman Safari Indonesia, Adrian Cecil menuturkan, antusiasme peserta IAPVC terlihat dari beragam karya yang dikumpulkan, mulai dari potrait yang menggambarkan ekspresi satwa, foto momentum yang menangkap tingkah unik satwa, hingga foto satwa yang terancam punah sehingga bisa menjadi media edukasi bagi generasi masa depan.

"Karya peserta menunjukkan bahwa alam beserta seluruh flora dan fauna yang ada di dalamnya senantiasa menjadi objek yang menarik bagi para seniman dalam mengabadikan gambar. Terlebih, teknik foto dan video satwa memiliki keunikan dan tantangannya tersendiri karena fotografer dan videografer juga dituntut untuk memahami perilaku satwa di alam bebas," kata Adrian.

Adrian menjelaskan, konsep Bring the Wildlife through Your Lens pada IAPVC 2022 kali ini memiliki aspirasi untuk mengajak para seniman berkarya sekaligus membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pemantauan dan perlindungan kawasan konservasi satwa.

"Hal ini selaras dengan semangat Taman Safari Indonesia untuk membangkitkan niat melestarikan satwa dalam satu kawasan alami lembaga konservasi," jelasnya.

Adrian berharap rangkaian kompetisi IAPVC selanjutnya dapat senantiasa menjadi sarana edukasi perkenalan jenis satwa kepada masyarakat melalui karya visual, sekaligus menumbuhkan rasa kecintaan terhadap alam.

Terdapat tujuh juri yang berpartisipasi dalam rangkaian acara IAPVC 2022, yakni fotografer Arbain Rambey, fotografer spesialis wisata Setiadi Darmawan, kreator konten kreatif Martin Nugraha, fotografer spesialis alam liar Regina Septiarini Safri, dan Digital Marketing Executive & Event Officer Canon PT Datascrip Jovan Engelbrecht. Fotografer spesialis alam liar lainnya Yuyun Anwar serta fotografer spesialis wisata Ranar Pradipto juga turut berpartisipasi.

Ranar Pradipto menuturkan pengalamannya menjadi salah satu juri IAPVC 2022 cukup menantang karena foto dan video peserta yang dikumpulkan sangat variatif. Terlebih, para peserta banyak mengaplikasikan teknik fotografi satwa yang unik.

"Seperti misalnya foto Birding yang menggunakan teknik panning. Video yang masuk juga beragam, memiliki konsep lucu dan edukatif, sehingga membuat para juri kesulitan menentukan pilihan pemenangnya,” kata Ranar.

Ranar menambahkan, para juri memilih pemenang berdasarkan momen yang berhasil ditangkap kamera, interaksi satwa, serta komposisi gambar yang mempengaruhi struktur visual yang dihasilkan.

"Dari foto yang ditampilkan, saya mencoba ikut membayangkan dan merasakan bagaimana para peserta mengabadikan sebuah gambar. Semakin sabar menunggu, biasanya menghasilkan foto yang lebih baik,” pungkasnya.

Sumber: ANTARA