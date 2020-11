16 Tim Berlaga di Grand Final Point Blank Indonesia Qualifier 2020

Sabtu, 28 November 2020 | 23:36 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com – Sebanyak 16 tim berlaga di grand final Point Blank Indonesia 2020. Mereka akan memperebutkan gelar champion pada liganya masing-masing di pertandingan esport yang digelar secara online.

“Pertandingan kali ini sangat berbeda dari sebelumnya karena kita menggunakan sistem online untuk menjaga kesehatan serta keamanan baik pemain, penonton maupun staff. Akan ada hal-hal baru yang belum pernah disaksikan secara online. Namun, ke depannya kami berharap kondisi pandemi di Indonesia membaik dan dapat menyelenggarakan kembali secara offline serta menyapa para Troopers secara langsung,” jelas Lukman, Project Manager dari Zepetto – Point Blank dalam keterangan pers.

Seperti diketahui, perkembangan e-sports di Indonesia saat ini semakin pesat. Adanya pandemi Covid-19 tidak menghalangi turnamen major nasional Point Blank yang telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2010. Tahun ini, Point Blank Indonesia Qualifier digelar secara online untuk menjaga kesehatan serta keamanan baik pemain, penonton maupun staf.

Pertandingan ini sudah dimulai sejak 7 November 2020. Setelah melawati fase playoff, sejumlah tim berhasil lolos untuk mengikuti “Grand Final Point Blank Indonesia Qualifier 2020” yang diselenggarakan pada 27-29 November 2020. Ada total 16 tim yang akan memperebutkan gelar champion pada liganya masing-masing. Sebanyak 8 tim Point Blank Indonesia Qualifier untuk turnamen nasional, 4 tim Point Blank Ladies League untuk turnamen wanita, dan 4 Point Blank Junior League untuk turnamen junior.

Pada acara berlangsung, para Troopers akan mendapatkan bonus top up sebanyak 50% dan kesempatan untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 10.500.000 dengan mengumpulkan kode-kode yang akan muncul pada siaran langsung.

Berikut tim-tim yang akan bertanding di Grand Final:

Point Blank Indonesia Qualifier Grand Finalist:

• BESNE PPMK

• RELEASE TRAPESIUM GNR MRCL

• MV RENAME FLS

• ROYAL ESPORT RAFTEL

• EPIC HD21 GNR

• 10Z XGATE 7TH BY VT

• THE PRIME GNR NOKI

• M18 BARBAR GNR

Point Blank Ladies League

• Guardian Evil 119 ADN

• Royal Galaxy HD KRS

• NOKI LADIES GnR i4N

• GOLDEN BEASTv SURVIVAL ZBE

Point Blank Junior League:

• Rise Up bkj by alz

• SBE BY J-TF2W ESPORTS

• 4B1T FRAGs by JSNet

• LSNAKEI4NBWRRG

Sumber:BeritaSatu.com