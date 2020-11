Kuartal IV, Pelita Samudera Bidik Tambahan Pendapatan US$ 18 Juta

Rabu, 11 November 2020 | 15:18 WIB

Oleh : Mashud Toarik / MT

Jakarta, Beritasatu.com– Konsumsi batu bara diyakini mulai merangkak naik di kuartal IV-2020 seiring geliat perekonomian nasional. Asumsi ini membuat PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) optimitistis bakal berdampak positif bagi bisnis pengangkutan laut dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan Perseroan di kuartal IV-2020.

Direktur Utama PT Pelita Samudera Shipping Tbk, Alex Iriawan Ibarat mengatakan bila pada kuartal III-2020 pendapatan yang diperoleh sebesar US$ 16 juta dengan total pendapatan US$ 51,2 juta secara year to date, maka di kuartal IV akan bertambah sebesar US$ 18 juta menjadi US$ 69,2 juta.

“Sementara laba bersih kami perkirakan akan naik US$ 7 – US$ 8 juta di kuartal IV-2020,” urai Alex dalam Paparan Publik yang digelar secara virtual, Rabu (11/11/2020). Per kuartal III-2020, Perseroan tercatat membukukan laba bersih sebesar US$ 4,9 juta.

Manajemen PSSI mengakui, kinerja sepanjang tahun 2020 ini akan lebih lambat dibanding realisasi tahun buku 2019. Penurunan ini tidak lain disebabkan adanya pandemi Covid-19. Kendati begitu penurunan kinerja tidak lebih buruk dibanding dampak pandemi terdapat sektor bisnis lain.

“Pandemi membuat konsumsi batu bara menurun, berdampak pada turunnya pengangkutan batu bara. Kondisi ini membuat pendapatan Perseroan akan menurun sekitar 10%-14%,” ujar Alex. Sementara untuk di tahun 2021, Alex optimistis perusahaan yang dipimpinnya akan kembali meraih pertumbuhan kinerja bahkan diyakininya lebih tinggi dibanding tahun 2019 atau mencapai angka pertumbuhan 10% hingga 15%.

Optimisme ini diantaranya didasarkan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan kapasitas angkutan batu bara dengan menambah 1 unit kapal Mother Vessel Supramex pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.

Saat ini pihak PSSI menurutnya sedang melakukan survei pada sejumlah kapal yang akan diakuisisi dengan bobot 53 ribu hingga 57 ribu DWT dengan harga US$ 8 juta hingga US$ 9 juta. “Adanya pandemi membuat kami butuh waktu sekitar 40 hari hingga 50 hari melakukan survei terhadap kapal yang akan kami beli,” ujarnya.

Terkait belanja modal, dari angka US$ 10 juta yang dianggarkan, hingga saat ini menurut Alex terserap sebesar US$ 7 juta untuk perbaikan kapal.

Sebelumnya PSSI menyampaikan kinerja kuartal III-2020 dengan membukukan total pendapatan sebesar US$ 51,2 juta, angka ini menunjukan penurunan sebesar 7% dari kuartal III-2019. Kemudian posisi EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) sebesar US$18,2 juta, dengan EBITDA marjin sebesar 37%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 34%. Perseroan membukukan laba bersih sebesar US$ 4,6 juta per 30 September 2020.

Adapun total aset tercatat sebesar US$ 149,5 juta, naik sebesar 4% dari US$ 143,2 juta pada akhir 2019. Total Ekuitas juga mengalami kenaikan sebesar 3% menjadi US$ 91,3 juta dari US$ 88,6 juta pada akhir 2019. Posisi kas dan setara kas per 30 September 2020 berada di US$ 18,5 juta, naik sebesar 440% dari US$ 8,2 juta per 31 Desember 2019.

Dikatakan dari sisi liabilities terdapat kenaikan sebesar US$ 4 juta, namun dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembayaran utang jangka pendek sebesar US$ 18 juta. “Pembayaran ini akan menurunkan total liabilitas Perseroan dalam pembukuan per kuartal IV-2020,” paparnya.

Sumber:BeritaSatu.com