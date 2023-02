Sejak 1 Pekan Terakhir Harga Cabai Makin “Pedas” di Bekasi

Bekasi, Beritasatu.com – Harga cabai makin "pedas" di Bekasi sejak 1 pekan terakhir, seperti yang terjadi di Pasar Baru Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (11/2/2023).

Salah satu pedagang, Fauzan mengatakan, kenaikan ini sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Dia mengira penyebab kenaikan dipengaruhi faktor cuaca.

"Untuk sayuran mulai naik minggu-minggu ini. Faktor kenaikan itu mungkin karena cuaca ya," ungkap Fauzan.

Dia menjelaskan, keningkatan harga signifikan terjadi pada cabai keriting. Sebelumnya, dia menjual seharga Rp 35.000 per kilogram, tetapi kini jenis cabai tersebut dijual dengan harga Rp 50.000 per kilogram.

Secara perinci, harga cabai rawit merah kini dijual Rp 70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 60.000 per kilogram. Untuk cabai merah harga jual satu kilogram saat ini sudah Rp 50.000. Sementara cabai rawit hijau dari harga Rp 40.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram.

Adapun harga bawang putih turut mengalami kenaikan dari Rp 25.000 sekarang dijual Rp 35.000 per kilogram.

"Untuk cari barang rada susah, sekalinya ada ya mahal kalau musim hujan begini," tutur Fauzan.

