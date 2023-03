Startup Ditantang Bantu Tangani Sampah Plastik

Jakarta, Beritasatu.com - Diperlukan upaya inovatif dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang kian meningkat dan merusakan lingkungan terutama di daerah pesisir dan laut sekitar Kepulauan Seribu.

Untuk itu upaya kerja sama dibangun Archipelagic and Island States (AIS) Forum bersama dengan Lazada Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta dukungan dari Divers Clean Action (DCA) mengadakan lomba seed funding.

Ini untuk mengimplementasi solusi inovatif sebagai off-taker bank sampah di Kepulauan Seribu, bernama “Islands Hackathon: Discover Innovative Ideas on Plastic Waste for the Future of Thousand Islands”.

“Untuk membantu menyelesaikan permasalahan kompleks dari pengelolaan sampah kemasan plastik sekali pakai di kepulauan yang saat ini belum bisa didaur ulang dengan maksimal, Island Hackathon mengajak inovator serta perusahan rintisan untuk dapat berkontribusi menyelesaikan masalah ini," ujar Swietenia Puspa Lestari, Founder dari DCA, Kamis (16/3/2023).

Islands Hackathon membuka kesempatan untuk startup-startup merumuskan model bisnis yang layak secara komersial yang dapat diterapkan di satu atau lebih Kepulauan Seribu. Tujuan pilot project ini untuk mengimplementasikan inovasi yang dapat dialihkan, direplikasi, dan dapat diskala-besarkan yang berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 14 (Life Below Water) dan SDG 12 (Responsible Production and Consumption).

Pada 9-11 Maret 2023, delapan startup yang diundang dipertemukan dengan permasalahan sampah langsung di Kepulauan Seribu melalui materi kelas yang membahas data-data kondisi eksisting serta diskusi membahas potensi pengembangan program bersama masyarakat dan stakeholders lokal seperti logistik, transportasi, dan lainnya. Peserta mengunjungi tiga representasi pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu, serta satu pulau resort yakni Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Pramuka dan Pulau Putri.

“Saya yakin pendekatan baru ini akan berkontribusi secara efektif pada upaya global yang sedang berlangsung untuk berbagi solusi pembangunan inovatif antara negara kepulauan dan negara kepulauan,” tutur Sora Lokita mewakili Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenkomarves, Jodi Mahardi.

