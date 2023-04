Perajin Kue Kering di Kota Bogor Panen Order Jelang Lebaran

Bogor, Beritasatu.com - Momen Ramadan dan Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi kalangan perajin kue kering musiman di Kota Bogor, Jawa Barat.

Salah satunya, dialami Iyung (60) warga Kampung Padasuka Kota Bogor. Menjelang Lebaran 2023, omzet penjualannya meningkat dua kali lipat dari tahun lalu. Dirinya berhasil memperoleh penjualan hingga Rp 30 juta dalam satu pekan. Bahkan, Iyung bisa mempekerjakan 20 warga sekitar.

Proses produksi kue kering seluruhnya dilakukan di Kampung Padasuka, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat. Bersama 20 warga sekitar dan kerabatnya, Iyung memproduksi aneka macam kue kering seperti kue nastar, putri salju, kastengel, dan aneka kue kering lainnya.

Seluruh proses produksi masih dilakukan dengan sistem tradisional memanfaatkan peralatan sederhana. Meski demikian, untuk menjaga kualitas dan rasa, Iyung menerapkan disiplin ketat bagi karyawan agar selalu mengenakan alat bantu pelindung seperti penutup rambut dan sarung tangan. Hal ini juga dilakukan guna menjaga kue kering tetap higienis.

Iyung mengaku lebaran kali ini benar benar menjadi berkah bagi dirinya dan para karyawan. Betapa tidak, selepas pandemi Covid-19, pesanan kue kering miliknya meningkat drastis, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Tak hanya melayani kue kering untuk kebutuhan di Kota Bogor saja, kue kering hasil produksi dirinya juga melayani permintaan warga di sebagian Kota Bekasi, Depok, Jakarta hingga ke Sukabumi.

"Banyak sih kita produksi 20 macem kue. Sebagian sudah dibawa oleh pemesan. Pesanan bisa sampai ke Bekasi, Jakarta, Pelabuhan dan Sukabumi," ungkap Iyung, Jumat (7/4/2023).

Sementara itu untuk penjualan, tahun ini rata rata kue yang dijualnya naik Rp 2.000 per yaitu dari Rp 35.000 per toples kini naik menjadi Rp 37.000 per toples, hal ini terjadi karena naiknya harga bahan baku

"Harganya naik sih, rata rata naik dua ribu karena bahan baku juga naik," lanjut Iyung.

Iyung berharap bisnis rumahan yang digelutinya terus berkembang sehingga usaha ini tidak dirasakan oleh dirinya sendiri melainkan juga menjadi rejeki bagi kerabat dan tetangga sekitar yang membantunya.

