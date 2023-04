Merasa Ditipu, Ratusan Warga Geruduk Pengelola Tabungan Paket Lebaran di Tangerang

Kabupaten Tangerang, Beritasatu.com - Ratusan warga menggeruduk rumah pengelola tabungan paket Lebaran di Kampung Cambay, Desa Sukatani, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/4/2023). Mereka merasa ditipu.

Warga yang mayoritas emak-emak ini meminta pengelola paket Lebaran mengembalikan uang yang sudah mereka setor lantaran paket berupa sembako yang dijanjikan hingga saat ini belum juga diberikan.

Sebelumnya video amatir memperlihatkan saat ratusan warga yang mayoritas emak-emak mendatangi rumah pasangan suami-istri berinisial HS dan ID yang diketahui sebagai pengelola tabungan paket Lebaran.

Mereka meminta HS dan ID mengembalikan uang tabungan paket lebaran yang mereka sudah setor sejak awal 2022 lalu. Pasalnya, paket lebaran berupa sembako yang harusnya sudah mereka terima hingga saat ini belum diberikan.

"Paket lebaran, biasanya dibagikannya itu satu pekan sebelum puasa. Kita nanya kejelasan mau turun atau tidak, mau diganti atau tidak. Kalau sudah ada kejelasan kan jadi tidak nunggu,” ujar Yati kepada Beritasatu.com.

Yati menjelaskan, tabungan paket Lebaran yang ditawarkan berupa bahan pokok di antaranya beras, minyak goreng, dan daging sapi. Setoran setiap warga pun berbeda-beda lantaran disesuaikan dengan kemampuan bayar warga.

"Tergantung kita ngambilnya apa aja, ada yang Rp 65.000 per minggu, ada yang Rp 30.000 per minggu, ada yang Rp 61.000 per minggu, jadi dalam 1 tahun pada 2022 kita sudah bayar 48 minggu," ungkapnya.

