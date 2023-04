Hiswana Migas Jamin Stok LPG 3 Kg di Kota Depok Selama Lebaran Aman

Jakarta, Beritasatu.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok menjamin stok elpiji 3 kilogram di Kota Depok aman selama libur panjang Idulfitri 1444 Hijriah. Untuk April 2023 ini, pihaknya mengalokasikan kuota elpiji 3 kilogram di Kota Depok sebanyak 2,1 juta tabung.

"Untuk stok aman di wilayah Kota Depok. Alokasinya itu di angka 2,1 juta tabung, jadi mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan di wilayah kota Depok," kata Wakil Ketua Bidang Elpiji Hiswana Migas Kota Depok, Imron Effendi, Senin (17/4/2023).

Selain alokasi stok bulan April, Imron mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alokasi kuota tambahan selama libur Lebaran. Sehingga ia bisa memastikan kuota elpiji 3 kilogram aman di Kota Depok.

"Untuk menghadapi Lebaran 2023 ini, kita siapkan juga alokasi untuk tambahan 250.000 tabung. Jadi regulernya itu 2,1 juta tabung untuk persiapan di bulan April, nah untuk menghadapi Lebaran kita tambah 250.000 tabung. Nanti kalau memang masih kurang, akan kita minta lagi ke Pertamina," ujar Imron.

Selain menambah alokasi kuota elpiji, pihaknya juga menyiagakan ratusan pangkalan yang tidak tutup selama Lebaran untuk melayani masyarakat yang tidak mudik.

“Kita ada pangkalan-pangkalan siaga di Depok. Kurang lebih ada 900 pangkalan siaga yang tersebar di 11 kecamatan. Jadi nanti pangkalan itu akan buka selama Idulfitri sampai Satgas Lebaran selesai," ujarnya.

Karenanya, Imron meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan gas elpiji di pasaran.

"Jadi warga tidak perlu takut masalah elpiji di Kota Depok, kita sediakan untuk tabung elpiji 12 kilogram, 5,5 kilogram, 3 kilogram di pangkalan siaga. Biasanya akan buka seterusnya karena banyak pangkalan yang tidak mudik," ujar Imron.

Hiswana Migas kota Depok juga mengimbau kepada masyarakat untuk membeli gas elpiji di pangkalan siaga. Selain harga yang lebih murah, kualitasnya pun terjamin ketimbang. Untuk gas elpiji 3 kilogram di pangkalan siaga dijual dengan harga Rp 19.000 per tabung, gas elpiji 5,5 kilogram seharga Rp 105.000 per tabung, sedangkan untuk gas elpiji 12 kilogram di kisaran harga Rp 200.000 per tabung.

