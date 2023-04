Salat Id di Lapangan Sempur, Khatib Imbau Umat Hormati Perbedaan

Bogor, Beritasatu.com - Sekitar 20.000 jemaah Muhammadiyah mengikuti Salat Idulfitri di Lapangan Sempur Kota Bogor Jumat pagi (21/04/2023) dengan dipimpin imam dan khatib KH Muhyiddin Djunaiedi. Dalam ceramahnya Muhyiddin meminta perbedaan waktu Lebaran kali ini tidak dijadikan ajang perpecahan namun justru menjadi modal untuk saling memperkuat sesama umat Islam.

Puluhan ribu jamaah umat Muhamadiyah yang mengikuti Salat Idulfitri di Lapangan Sempur Kota Bogor ini berdatangan dari berbagai penjuru di Kota dan Kabupaten Bogor seperti Cibinong hingga Leuwiliang.

Ribuan jamaah tampak khusyuk mengikuti Solat Id yang dipimpin imam dan khatib Ketua MUI Bidang Hubungan Internasional, KH Muhyiddin Djunaedi tersebut.

Dalam ceramahnya Muhyiddin mengungkapkan perbedaan penetapan waktu lebaran yang terjadi saat ini jangan sampai menjadi ajang debat tak berdasar sehingga memicu perpecahan. Justru perbedaan yang terjadi harus dijadikan ajang saling bersatu dan saling menguatkan antarumat Islam.

"Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dasar, yang satu seeing is believing dan yang satunya knowing is believing," ungkap Muhyiddin.

Di Kabupaten Bogor, jemaah memadati Lapangan Tugu Lonceng, Desa Cilebut Barat, Sukaraja, untuk Salat id pada Jumat pagi.

Lapangan yang digunakan Salat Id tersebut nampak padat karena jamaah harus berbagi tempat dengan area pasar malam yang menggunakan sebagian besar area lapangan sejak awal Ramadan 2023.

Jemaah berdatangan sejak pukul 06.00 WIB. Kondisi lapangan yang bercampur lumpur, tak menyurutkan mereka untuk melaksanakan ibadah Salat Id dengan alas terpal.

Wilayah Cilebut Barat dan sekitarnya diguyur hujan deras sejak subuh hingga menjelang pelaksanaan Salat Id.

Salah satu jamaah, Abdullah (25) mengaku sempat khawatir tidak bisa melaksanakan Salat Id pada Jumat pagi. Pasalnya, sejak Subuh, tempat tinggalnya yang tak jauh dari Lapangan Tugu Lonceng, diguyur hujan.

"Alhamdulillah cerah selama Salat Id. Khawatirnya hujan karena di lapangan terbuka shalatnya. Hujan dari sekitar jam 02.00 WIB," kata Abdullah.

Di wilayah Kabupaten Bogor, Muhammadiyah menyelenggarakan Salat Id sedikitnya di 16 lokasi, yakni, Alun-alun Kecamatan Leuwiliang, Lapangan HW Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Parung, Lapangan SMP Muhammadiyah Pabuaran, Kecamatan Bojonggede.

Kemudian, Lapangan SMA Muhammadiyah Bojonggede, Jalan Kemuning 4, Lapangan Bola Tugu Lonceng Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Komplek Perguruan Muhammadiyah Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Lapangan Kampung Curug Mayasari, Kecamatan Leuwiliang.

Lalu, Lapangan SMK Al Hafidz Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Masjid Al-Itqon Bojong Indah, Halaman Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadikusumo, Jalan Mad Nur No. 9, Desa Jampang, Kecamatan Kemang.

Selanjutnya, halaman SDM Perguruan Muhammadiyah Cibinong, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, halaman kantor pemasaran perumnas 2 Parungpanjang, halaman SM Muhammadiyah Cileungsi, halaman SMK Muhammadiyah 2 Cileungsi, serta halaman GOR Jasinga.

