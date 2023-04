Arus Balik, Bandara Soetta Fokus Berikan Pelayanan di Area Pengambilan Bagasi

Tangerang, Beritasatu.com - Arus balik Lebaran 2023 gelombang dua mulai terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (29/4/2023). Sejumlah penumpang nampak keluar dari pintu kedatangan terminal 3 bandara.

Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muwardi menyampaikan di masa arus balik lebaran 2023 ini pihaknya menambahkan sejumlah personel untuk membantu penumpang mengambil bagasi. Hal tersebut dilakukan, guna menghindari adanya penumpukan antrian penumpang yang menunggu kedatangan bagasi mereka.

"Fokus kami pada saat arus balik pada pengambilan bagasi," ungkap Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muwardi via pesan singkat, Sabtu (29/4/2023).

Berdasarkan data PT Angkasa Pura II pada hari ini Sabtu (29/4/2023) tercatat ada 155.380 pergerakan penumpang dengan lalu lintas penerbangan pesawat sebanyak 1.086 penerbangan.

Adapun rincian penumpang yang tiba di terminal kedatangan sejumlah 87.279 penumpang dengan 554 pesawat. Sementara untuk penumpang yang melakukan keberangkatan dari Bandara Soetta tercatat sejumlah 68.083 dengan 542 penerbangan pesawat.

Holik mengatakan dalam pesan singkatnya, jumlah pergerakan penumpang selama periode angkutan lebaran 2023 ini mengalami kenaikan hingga 25%-30%. Pihak pengelola bandara juga memprediksi jumlah pergerakan penumpang ini akan terus meningkat hingga hari Senin (1/5/2023) mendatang.

Sekitar 1.500 personel organik dan gabungan dari TNI-Polri dikerahkan untuk melayani penumpang di Bandara Soetta.

