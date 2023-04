Hari Buruh, 40.000 Orang Akan Long March dari Patung Kuda ke Istora Senayan

Jakarta, Beritasatu.com - Serikat organisasi buruh akan menggelar aksi besar-besaran untuk memperingati Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei Mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut lebih dari 40.000 buruh dari organisasinya akan turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak buruh.

Andi Gani mengungkapkan esok pagi, Senin (1/5/2023) puluhan ribu buruh akan berkumpul di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada pukul 11.00 WIB. Mereka kemudian akan long march dengan menggunakan bus menuju Istora Senayan, Jakarta.

Di Senayan, puluhan ribu buruh akan menggelar May Day Viesta yang akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh.

"Kita akan siap di Patung Kuda jam 11.00 WIB, jam 13.30 WIB kita long march dengan bus karena membawa massa dalam jumlah besar menuju Istora Senayan," ungkap Andi Gani ketika ditemui di Senayan, Jakarta pada Minggu pagi (30/4/2023).

Dalam aksi memperingati Hari Buruh besok, Andi Gani mengungkapkan poin-poin tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, buruh menuntut dicabutnya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang ada sekarang dinilai tidak mampu melindungi hak-hak buruh.

Kedua, Andi Gani mendesak pemerintah untuk menangkap dan menindak tegas mafia perdagangan orang. Ia mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki KSPSI tercatat lebih dari ratusan nyawa buruh migran di luar negeri melayang akibat praktik perdagangan orang.

"Tangkapi mafia perdagangan orang. 100 jiwa melayang di luar negeri. Untuk itu kami minta Menkopolhukam untuk tangkapi mafia dan oknum yang terlibat. Kalau masih tidak ditindaklanjuti kami akan menyiapkan aksi besar ke Istana," jelas Andi Gani.

Andi Gani mengungkapkan tuntutan-tuntutan buruh tersebut akan disuarakan secara rinci pada May Day Viesta di Istora Senayan pada esok siang (1/5/2023). Selain di Jakarta, aksi May Day juga akan dilangsungkan di 10 kota besar, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Medan. Peringatan May Day ini diharapkan menjadi momentum bagi buruh di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.

