Coldplay Gelar Konser di GBK, Anggota DPRD Sindir JIS

Jakarta, Beritasatu.com - Grup band Coldplay akan menggelar konser mereka di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 15 November mendatang. Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyindir pengelola Jakarta Internasional Stadium (JIS) lantaran stadion itu tidak dijadikan venue konser.

"Ini kesempatan Jakpro (BUMD PT Jakarta Propertindo) untuk bisa melakukan evaluasi. Kenapa ini (konser Coldplay) tidak di JIS. Apa yang musti diperbaiki," kata Gembong, dikutip dari Antara.

BACA JUGA Coldplay Bakal Konser di Jakarta, Nikita Mirzani Siap Hadir

Gembong menilai ada keputusan bisnis yang dipertimbangkan promotor hingga akhir memilih Gelora Bung Karno (GBK) sebagai lokasi konser Coldplay. Adapun keputusan bisnis tersebut berkaitan dengan keuntungan dan kerugian penyelenggaraan jika kegiatan tersebut digelar JIS.

Advertisement

Promotor tidak memilih JIS, menurut Gembong lantaran sempat terjadi masalah pada kegiatan konser band Dewa 19 beberapa waktu lalu.

"Konser Dewa saja banyak persoalan. Mungkin analisa pihak penyelenggaranya dari sisi itu. Artinya pihak Jakpro harus melakukan evaluasi, ini ruang Jakpro untuk melakukan evaluasi," kata Gembong.

Sebelumnya, promotor Third Eye Management dan PK Entertainment mengonfirmasi bahwa konser Coldplay bertajuk "Coldplay Music of The Spheres World Tour" akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.

Hal itu diumumkan pihak promotor melalui akun Instagram resminya, Selasa (9/5/2023).

"Halo, apa kabar yang di Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta pada 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Terima kasih," kata Chris Martin.

Adapun tiket akan dijual secara eksklusif melalui laman https://coldplayinjakarta.com/. Tiket pra-penjualan akan dibuka pada 17-18 Mei 2023 mulai pukul 10.00 WIB, sedangkan tiket ke publik (public on-sale) dibuka pada 19 Mei 2023 pada jam yang sama.

Meski demikian, pihak promotor belum memberikan rincian mengenai harga tiket, kategori tiket, dan tata letak. Sekadar informasi, selain Jakarta, Coldplay juga akan menggelar konser di beberapa kota lainnya seperti Tokyo, Jepang (6-7 November 2023), Kaohsiung, Taiwan (11 November 2023), Perth, Australia (18 November 2023), serta Kuala Lumpur, Malaysia (22 November 2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan