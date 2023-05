Heru Budi: Ide Bagus Undang Coldplay Tampil di PRJ

Jakarta, Beritasatu.com - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, ide yang bagus jika grup musik asal Inggris, Coldplay diundang tampil di PRJ.

Hal tersebut dia ungkapkan sehubungan dengan banyaknya penggemar Coldplay yang tak berhasil membeli tiket konser.

"Undang (Coldplay) ke PRJ, iya iya ide bagus sih," ujar Heru Budi sembari bergurau di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta, GOR Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).

BACA JUGA Polisi Imbau Beli Tiket Coldplay dari Jalur Resmi

Advertisement

Coldplay dijadwalkan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Untuk pembelian tiket sudah dibuka pada 17, 18, dan 19 Mei 2023 lalu.

Berkaitan dengan itu, terjadi banyak permintaan tambah hari konser Coldplay di Jakarta, tidak lama setelah penjualan tiket berakhir.

Banyak penggemar meminta hari konser ditambah karena kebanyakan dari mereka tidak berhasil membeli tiket untuk konser.

Kemudian, tak sedikit dari para penggemar yang turut meninggalkan komentar di akun resmi instagram Coldplay terkait permintaan adanya penambahan hari untuk konser Coldplay.

BACA JUGA Mahasiswa Unesa Dapat Kesempatan Kuliah di Almamater Personil Coldplay

"We waiting announcement for day 2 Jakarta," tulis seorang penggemar.

"Baru kali ini mau abisin duit susah bener," ujar laiinya.

"Indonesia needs another dates please," sambung komentar lainnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan