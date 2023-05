Mata Sembab Ibu Disiram Bon Cabe, Jadi Korban KDRT Malah 2 Hari Ditahan di Polres Depok

Jakarta, Beritasatu.com - Seorang warganet, bernama Sahara Hanum di akun Twitternya @saharahanum mengungkapkan kejadian yang menimpa kakak kandungnya bernama Putri Balqis yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya.

"Ini Kakak Kandung gue, namanya Putri Balqis. 14 tahun berumah tangga, belasan kali dianiaya suami. Sampai hampir kehilangan nyawa. Bulan febuari terjadi penganiayaan terhadap Kakak gue, dimana Kakak gue matanya disiram bon cabe, dijedotin kepalanya ke tembok dan dijambak rambutny," cuit Sahara Hanum di akun Twitternya @saharahanum dikutip Rabu (24/5/2023).

Kakak kandungnya itu, kata Sahara Hanum, lalu melaporkan KDRT yang dialaminya dengan mendatangi Polres Depok. Putri Bilqis langsung divisum dan menunggu hasil laporan tapi ternyata suaminya malah melaporkan dia balik dengan laporan KDRT. "Setelah menunggu kurang lebih 2 bulan, anehnya, tanpa ada saksi Kakak gue malah jadi tersangka juga," ungkap Sahara Hanum.

Kakak kandungnya Putri Bilqis harus ditahan di Polres Depok selama 2 hari, sedangkan suaminya tidak ditahan sama sekali. "Kakak gue selalu diam dan bertahan karena selalu diancam kalau keluarga gue mau dibunuh, Kakak gue tau suaminya punya pistol, jadi dia takut untuk laporin hal ini ke Polisi," tulis Sahara Hanum yang juga menandai akun Twitter @DivHumas_Polri, @kurawa, @PartaiSocmed, @infotwitwor_,@txtdaridepok, @mazzini_gsp, @Lambe_Turah, @KomnasPerempuan.

