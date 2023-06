Siap Digelar, Ini Line Up Musisi yang Tampil di Jakarta Fair 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke 496, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Jiexpo Kemayoran siap menggelar ajang pameran Jakarta Fair 2023 yang akan menjadi ajang pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara.

Dimana event tersebut nantinya akan digelar selama 32 hari sejak 14 Juni 2023 hingga 16 Juli 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan Marketing Director Ji Expo Kemayoran, Ralph Scheunemann dalam keterangan persnya yang disampaikan kepada media, Sabtu (10/6/2023).

"Sangat bersyukur kami hadir lagi untuk Jakarta Fair 2023. Tahun lalu bisa laksanakan Jakarta Fair di luar dugaan setelah dua tahun vakum terakhir di 2019. Acara tahun lalu berjalan dengan baik di luar ekspektasi angka di atas tahun 2019. Dan untuk tahun ini kita akan kembali menyelenggarakan Jakarta Fair dengan mengambil tema Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia yang diharapkan akan mengingatkan kita akan mulai meningkatnya perekonomian kita sehingga kita harus kembali membangkitkan semangat untuk terus maju," ungkap Ralph.

Selain akan menghadirkan beragam produk dari beberapa perusahan terkemuka, event Jakarta Fair 2023 juga akan diisi oleh penampilan para musisi baik lokal maupun internasional yang akan manggung di panggung besar yang disiapkan penyelenggara.

"Untuk tahun ini, setiap harinya akan ada konser penampilan tiga musisi yang diharapkan akan bisa memancing orang untuk datang dan berkunjung ke Jakarta Fair 2023 ini," tegasnya.

Adapun jam operasional Jakarta Fair 2023 sendiri akan dimulai pukul 15.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB untuk hari Senin hingga Kamis, sementara untuk hari Jumat Jakarta Fair akan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan khusus untuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional, penyelenggara akan mulai buka pukul 10.00 WIB hingga 23.00 WIB.

"Untuk harga tiket masuknya, kita bagi dalam tiga kategori yakni Tiket masuk (Tanpa Konser) dibanderol Rp. 30 ribu hingga Rp 50.000. Sedangkan tiket masuk plus konser (bundling) sejauh ini masih belum kita bisa sampaikan, dan khusus untuk Lansia (diatas 60 tahun) dan anak di bawah 1 meter kita berikan tiket gratis syaratnya kalau pengunjung lansia menunjukan E-KTP dan hanya berlaku satu kali kunjungan dan untuk anak kita akan ukur tingginya di loket penjualan tiket," tandasnya.

Berikut line Up Musisi dan Grup band yang akan akan tampil di Jakarta Fair 2023 yang dikutip Beritasatu.com dari pihak penyelenggara Jakarta Fair 2023.

14 Juni : Grup band The Rain

15 Juni : Weird Genius, Feel Koplo, Diskopantera

16 Juni : Tipe-X, Momonon, Orind

17 Juni : Kangen Band, Radja, Bella Queen

18 Juni : Tony Q Rastafara, Endank Soekamti, The Hydrant

19 Juni : Rizky Febian, Mahalini, Pitu

20 Juni : Tiara Andini, Raisa Anggiani (RAI), Suisei

21 Juni : Virgoun, Fiersa Besari, Caecilla

22 Juni : Fourtwnty, Budi Doremi, Lightcraft

23 Juni : The Jansen, Prison Of Blues

24 Juni : Wali, Ifan Seventeen, Drive

25 Juni : Padi Reborn, Ungu, Nania

26 Juni : Maliq & D’essentials, Lyodra, Ghea Indrawari

27 Juni : Slank, Respect, Rachun

29 Juni : Kahitna, Soegi Bornean, Kelljo

30 Juni : Pamungkas, Bilal Indrajaya, Manja

1 Juli : Armada, Repvblik, Dia

2 Juli : Stand Here Alone, Last Child, Stereo Wall

3 Juli : Guyon Waton, Aftershine, Kasino Brothers

4 Juli : For Revenge, Nadin Hamizah, The Jazzmint

5 Juli : Raisa, Ardhito Pramono, Annisya

6 Juli : Ndarboy Genk, Pendoza, TTM

7 Juli : 2nd Chance

8 Juli : Tony Q, Dhyo Haw, Foru

9 Juli : The Sigit, The Upstairs

10 Juli : D’Masiv, Juicy Luicy, Semenjana

11 Juli : Setia Band, Ada Band, Puff Punch

12 Juli : Parade Hujan, Feby Putri, Skastra

13 Juli : Souljah, Coconuttreez, Gangsta Rasta

14 Juli : Tipe-X, Feel Koplo, El Corona

15 Juli : Mr. Jono Joni, Ndx Aka, Orkes Nunung Cs

16 Juli : Kotak, V.O.B

