Pedagang dan Konsumen Keluhkan Mahalnya Harga Telur di Tangerang

Tangerang, Beritasatu.com – Pedagang dan konsumen mengeluhkan mahalnya harga telur di Pasar Tradisional Anyar, Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/6/2023).

Harga telur ayam yang kini tembus Rp 33.000 dari harga normal sebelumnya hanya Rp 28.000 per kilogram. Kemudian harga telur puyuh yang sebelumnya Rp 37.000 kini naik menjadi Rp 40.000 per kilo gram.

Disusul harga telur bebek asin. Dari harga Rp 2.500 per butir, kini naik menjadi Rp 4.000 per butir. Kemudian telur ayam kampung dari harga Rp 2.000 per butir, kini naik menjadi Rp 3.000 per butir.

Ani, pedagang telur mengatakan kenaikan harga telur sudah terjadi selama sepekan terakhir. Ani menduga, kenaikan dipicu permintaan banyak di pasaran tetapi pasokan berkurang.

"Kenaikan harga mungkin imbas permintaan banyak tetapi pasokan telur kurang. Ia kenaikan sudah selama seminggu," ujar Ani di Pasar Tradisional Anyar, Kota Tangerang.

Meski ada kenaikan harga, Ani mengaku tidak terlalu berdampak pada omset penjualan. Namun demikian, Ani berharap harga telur bisa kembali turun normal. "Alhamdulillah penjualan tidak terlalu pengaruh. Tetapi saya berharap harga bisa normal lagi, biar kejangkau rakyat kecil," harap Ani.

Seorang konsumen Iip Saripah, mengaku keberatan dengan kenaikan harga telur ayam tersebut. Iip terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasa 1 kilogram, kini hanya membeli setengah kilogaram telur ayam.

"Sekarang kan telur sudah Rp 33.000 per kilo gram. Jadi saya terpaksa belinya cuma setengah kilogram telur dari biasanya membeli 1 kilogram telur," jelasnya.

Pedagang dan konsumen berharap pada pemerintah dapat menstabilkan kembali harga telur ayam di pasaran karena sejumlah kebutuhan pokok lain juga ikut mengalami kenaikan.

