Top 5 News: Persib Tundukkan Rans, Final Piala AFF U-23, hingga Usulan Ganjil Genap 24 Jam

Jakarta, Beritasatu.com - Persib Bandung memetik kemenangan atas Rans Nusantara, 2-1 dan Timnas U-23 imbang lawan Vietnam pada babak pertama final Piala AFF U-23 menjadi berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, sepanjang Sabtu (26/8/2023).

Berita lain yang menarik pembaca adalah ribaun pencari kerja memadati area job fair di Banyumas, Pj Gubernur DKI menilai usulan ganjil genap 24 jam belum bisa menjadi solusi utama, dan mobil damkar menyiram jalan protokol untuk menangani polusi dapat mengurangi polusi udara Jakarta.

Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, Sabtu (26/8/2023):

1. Hasil Pertandingan Persib vs Rans: Maung Bandung Petik Kemenangan Kedua Beruntun

Persib Bandung sukses memetik kemenangan untuk kedua kalinya secara beruntun setelah menundukkan Rans Nusantara, 2-1, dalam lanjutan kompetisi Liga 1, Sabtu (26/8/2023).

Ini untuk pertama kalinya Persib berhasil mengemas dia kemenangan beruntun musim ini. Sebelumnya, pasukan ibu kota Jawa Barat ini berhasil menundukkan tuan rumah PSIS Semarang.

2. Hasil Final Piala AFF-23: Vietnam vs Indonesia Masih Imbang di Babak I

Timnas U-23 Indonesia untuk sementara masih bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam dalam babak pertama final Piala AFF U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Sabtu (26/8/2023).

Vietnam sempat mendapat peluang emas untuk memimpin lewat tendangan penalti. Namun, tendangan dari jarak 12 meter itu berhasil digagalkan kiper Ernando Ari.

3.Ribuan Pencari Kerja di Banyumas Padati Job Fair SMK

Sebanyak 1.419 pencari kerja memadati area job fair yang digelar di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (26/8/2023). Tercatat ada 25 perusahaan dari berbagai sektor usaha yang ikut berpartisipasi dan menawarkan lowongan.

Kepala SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, Agus Suyono mengatakan, job fair tersebut merupakan yang pertama kali digelar oleh SMK. ''Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi penyemangat bagi para siswa maupun pencari kerja,'' harapnya.

4. Usulan Ganjil Genap 24 Jam, Heru Budi: Dampaknya Harus Dipikirkan

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menilai usulan penerapan ganjil genap 24 jam belum bisa menjadi solusi utama dalam mengatasi polusi udara di Jakarta. Menurutnya, perlu ada kajian terkait dampak dari kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah memberikan usulan penerapan ganjil genap selama 24 jam di DKI Jakarta untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi yang disebut menjadi penyumbang tertinggi polusi di Jakarta.

5. Mobil Damkar Rutin Sirami Jalanan di Jakarta, Heru Budi: Bisa Kurangi Polusi

