Warga Tetap Antusias Ikuti CFD meskipun Terganggu Polusi Udara

Jakarta, Beritasatu.com - DKI Jakarta dan daerah sekitarnya saat ini tengah dihadapkan pada masalah polusi udara yang melanda ibu kota. Namun, ternyata masih banyak warga yang tetap melanjutkan kegiatan berolahraga di luar ruangan, termasuk berlari dan bersepeda pada hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau yang dikenal sebagai car free day.

Banyak pendapat yang bervariasi dari warga yang memilih untuk tetap berolahraga di luar ruangan meskipun kondisi polusi udara. Salah satunya adalah Hafidz (28), yang mengungkapkan bahwa berjoging di CFD adalah rutinitas mingguan yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Dia juga berpendapat bahwa momen CFD membantu mengurangi tingkat polusi udara, dan mengusulkan agar kegiatan semacam ini dapat dilakukan dua kali seminggu.

"CFD sangat efektif dalam mengurangi polusi udara yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin lebih baik jika dilakukan pada Sabtu dan Minggu untuk mengatasi polusi udara," ujar Hafidz, s saat ditemui oleh wartawan B-Universe, Minggu (27/8/2023).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Davin (20), yang juga tengah berolahraga pagi. Dia setuju bahwa perlu ada penambahan untuk mengurangi dampak buruk dari kualitas udara yang buruk. Namun, Davin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jika terlalu lama berada di luar ruangan.

"Saya ingin menjaga kesehatan dan berolahraga. Seru berlari di CFD sambil menikmati pemandangan kota dan bertemu teman baru. Meskipun saya agak khawatir tentang risiko penyakit pernapasan, karena beberapa minggu lalu saya mengalami radang tenggorokan. Namun karena saat ini ada CFD, polusi udara berkurang," ujar Davin.

Berdasarkan data dari IQAir per tanggal 27 Agustus 2023 pukul 06.00 WIB, kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara mencapai AQI (Air Quality Index) US 171. Polutan utamanya adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 91µg/m³. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini mencapai 18,2 kali lipat dari nilai panduan kualitas udara tahunan yang ditetapkan oleh WHO.

Perlu diingat bahwa PM 2,5 dapat meningkat karena cuaca panas, kebakaran, dan polusi lingkungan. WHO menyatakan bahwa komponen dalam PM 2,5 dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan, seperti ISPA, kanker paru-paru, masalah kardiovaskular, risiko kematian dini, dan penyakit paru-paru obstruktif kronis.

