Polusi Udara Perpendek Usia Harapan Hidup, Ini Faktanya

Jakarta, Beritasatu.com - Polusi udara bisa berdampak buruk pada kesehatan, salah satunya pada kesehatan paru-paru dan pernapasan. Bahkan sebuah penelitian mengungkapkan, polusi udara bahkan bisa memperpendek usia.

University of Chicago's Energy Policy Institute pada 29 Agustus 2023 lalu merilis temuan dari studi "Air Quality Life Index (AQLI)" yang dilakukan untuk India dan wilayah sekitarnya. Penelitian AQLI ini menganalisis efek dari polusi udara terhadap usia harapan hidup.

Dijelaskan Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Prof Tjandra Yoga Aditama, publikasi pada 29 Agustus 2023 ini berdasarkan analisis data tahun 2021. Rata-rata PM2.5 tahunan di New Delhi pada tahun tersebut mencapai 126,5 g/m3, melampaui batas rekomendasi WHO hingga 25 kali lipat yang hanya 5 g/m3. Tingginya konsentrasi partikel juga terdokumentasikan pada tahun 2021 di New Delhi.

BACA JUGA Atasi Polusi Udara Jakarta Butuh Kesadaran Masyarakat

Advertisement

"Tingginya kadar polusi udara 2021 itu ternyata memberi dampak pada penurunan rentang usia (life span) penduduk New Delhi menjadi lebih pendek 11,9 tahun apabila menggunakan batas aman menurut WHO. Sedangkan apabila menggunakan data standar polusi nasional India, maka penduduk New Delhi dapat kehilangan usia harapan hidup selama 8,5 tahun," kata Tjandra Yoga dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (31/8/2023).

Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa polusi partikulat adalah ancaman utama bagi kesehatan di India, bahkan melebihi dampak penyakit kardiovaskular dan masalah gizi ibu dan anak dalam konteks pengurangan usia harapan hidup.

Secara agregat, penduduk India kehilangan rata-rata 5,3 tahun usia harapan hidupnya akibat polusi partikel, sementara penyakit kardiovaskular mengakibatkan penurunan sebesar 4,5 tahun, dan masalah gizi ibu dan anak sebesar 1,8 tahun.

Selain itu, laporan penelitian ini mengindikasikan bahwa sekitar 67,4% penduduk India hidup dalam lingkungan polusi udara yang melampaui standar kualitas udara yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, yaitu 40 μg/m3.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partikel polusi di Asia Selatan mengalami peningkatan sebesar 9,7% pada periode 2013 hingga 2021. Di India, tingkat PM2.5 naik 9,5%, Pakistan sebesar 8,8%, dan Bangladesh mengalami peningkatan hingga 12,4%.

Bagikan