Ada File To You Whom Ever di Kasus Kematian Ibu dan Anak di Depok, Apa Isinya?

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya menemukan sebuah file yang dinamai To You Whom Ever di lokasi tewasnya ibu dan anak bernama Grace dan David di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Apa isinya?

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyampaikan, saat ini pihaknya masih menerjemahkan isi file yang ada di dalam laptop terebut.

"Kita buka bersama tim digital forensik, tetapi kita enggak bisa katakan sekarang. Yang kami terjemahkan bahasa Inggris, saat ini masih belum sempurna," tutur Hengki kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

ADVERTISEMENT

Kendati demikian, sambung Hengki, ada tulisan yang diduga mengandung amanat yang ditulis oleh David. Salah satu terjemahannya tertulis, apabila ada yang melihat tulisan ini, mungkin David dan ibunya sudah meninggal.

Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami isi file tersebut, termasuk memastikan penyebab tewasnya ibu dan anak tersebebut.

"Ini akan terus kita dalami, apakah memang ini tulisannya mereka, atau mungkin merupakan desepsi, kita enggak tahu. Mungkin juga ada orang yang nulis, kita enggak tahu. Jadi nanti biar alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Apakah ini meninggalnya alami, apakah kecelakaan, apakah bunuh diri, pembunuhan, atau gabungan dari berbagai analisis ini," tambah Hengki.

BACA JUGA Polda Metro Jaya Sebut Kematian Ibu dan Anak di Depok Mirip Kasus Kalideres

Ibu dan anak di Depok ini sebelumnya ditemukan tewas membusuk dan hanya tersisa tengkorak di dalam rumahnya pada 7 September 2023. Menurut para tetangga, keduanya sudah sekitar satu bulan tidak terlihat ke luar rumah.

Kedua korban yang bernama Grace dan David itu tinggal di perumahan di kawasan Cinere sejak 1995. Suami Grace diketahui sudah lama meninggal.

Bagikan