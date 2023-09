Ibu Muda di Cikarang Dibunuh Suami, Ini Postingan Mengharukan Korban

Jakarta, Beritasatu.com - Mega Suryani Dewi (24), ibu dengan dua anak yang masih balita, tewas di tangan sang suami, Nando Kusuma Wardana (25), Jumat (8/9/2023) malam.

Kejadian ini tidak hanya mengagetkan orang-orang terdekat korban. Netizen pun prihatin dan menghujat kelakuan keji pelaku yang kini diamankan oleh aparat kepolisian.

Perhatian netizen terlihat dari komentar di akun Facebook Mega Suryani Dewi. Salah satu postingan yang mendapatkan perhatian adalah curahan hati korban yang cukup mengharukan.

Tulisan menyerupai puisi tersebut diunggah Mega Suryani Dewi pada 14 Juli 2021. Berikut tulisan yang menyertai foto Mega dan sang suami tengah tersenyum sementara sang anak yang masih bayi berpose di tengah mereka.

Bersyukur,

Untuk sabarku yg tiada batasnya,

Untuk hatiku yg tabah memaafkan,

Untuk jiwaku yg memilih berdamai dengan segala2nya,

Untuk ragaku yg tiada lelah berjuang,

Untuk doaku yg satu persatu Tuhan Jabah,

Untuk airmataku yg terbayar tunai dengan segala kabar baik,

Untuk segala pahit dan getir takdir yg kulewati dengan senyuman "everything Will be okay",

Untuk keikhlasan yg selalu ku tanam dan kusiram dengan doa2 yg baik,

Untuk segala kemenangan diatas egoku yg ku juarai dengan tawa bahagia mereka yg tercinta,

Untuk segala apapun yg ku punya saat ini,

Alhamdulillah Ya Allah

Terimakasih telah membuatku dewasa dengan segala skenario kehidupan yg begitu banyak plotwistnya, aku hanya ingin berbahagia lebih lama lagi dan menikmati setiap detiknya, terimakasih atas nikmat yg berlimpah2

Unggahan Mega Suryani Dewi (24) di akun Facebook mendapatkan perhatian netizen.

Di antara banyak unggahan Mega di akun Facebook tersebut, unggahan inilah ang mendapatkan respons terbanyak dari netizen. Hingga Minggu (10/9/2023) malam, setidaknya sudah ada 1.000 komentar dan telah dibagikan sebanyak 941 kali, serta berbagai emoticon sebanyak 1.200-an.

Kebanyakan netizen melontarkan keprihatinan, kesedihan, serta tak menyangka akan terjadi pembunuhan terhadap korban. Sebagian lainnya menghujat pelaku. Sebagian kecil menanyakan bagaimana nasib sang anak. Ada pula akun yang mencoba menjelaskan kejadian suami membunuh istri di Cikarang ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mega Suryani Dewi dibunuh suaminya sendiri, Nando Kusuma Wardana di rumah kontrakan mereka Jalan Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023) malam.

Korban diduga dianiaya karena adanya bekas lebam-lebam pada jasadnya. Selain itu terdapat luka menganga pada leher yang kemungkinan besar karena senjata tajam. Tragisnya, korban dihabisi di dalam kontrakan dan diduga disaksikan kedua anaknya yang masih balita.

Pelaku sempat memandikan korban, membersihkan ceceran darah di sekitar lokasi bahkan mencucui pakaian, kemudian mengantarakan kedua anaknya ke rumah mertuanya sebelum menyerahkan diri ke kantor polisi.