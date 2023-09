Polda Metro Jaya Kembali Olah TKP Penemuan Jenazah Ibu-Anak di Cinere

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya bakal kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan jenazah ibu-anak, Grace dan David, di Bukit Indah Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/9/2023). Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Samian.

"Ya, pukul 13.00 WIB," katanya saat dikonfirmasi.

Samian tak memerinci olah TKP tersebut, termasuk alat bukti yang ingin digali penyidik.

Sebelumnya, jasad ibu-anak Grace dan David ditemukan sudah membusuk di dalam kamar mandi di Jalan Pesanggrahan 8 No 39 RT 1 RW 16 Cinere, Depok.

Kasus tersebut berawal dari kecurigaan warga dan petugas keamanan yang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan gelap tanpa listrik. Kondisi itu sudah terjadi sejak satu bulan terakhir.

Polisi menemukan sebuah file di dalam laptop dengan nama To You Whom Ever. Dalam file tersebut, ada tulisan yang diduga mengandung amanat yang ditulis oleh David. Salah satu terjemahannya tertulis, apabila ada yang melihat tulisan ini, mungkin David dan ibunya sudah meninggal.

Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami isi file tersebut yang menggunakan bahasa Inggris. Penyebab tewasnya ibu dan anak ini juga terus diusut.