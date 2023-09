Kasus Ibu dan Anak Tewas Tinggal Kerangka di Cinere, Polisi untuk Kedua Kalinya Olah TKP

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Grace dan David, ibu dan anak yang tewas dan tinggal kerangka di Bukit Indah Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).

Kasubdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Samian menyampaikan, pihaknya ingin menggali kehidupan Grace dan David. Sejumlah dokumen hingga sampel tambahan bakal diambil dari rumah ibu dan anak tersebut.

"Untuk pengambilan sampel tambahan dan dokumen, untuk mendalami pola kehidupan oleh tim psikologi forensik," katanya saat dihubungi Kamis (14/9/2023).

"Kita juga mencari dokumen-dokumen untuk melengkapi," imbuhnya.

Samian akan memimpin TKP lanjutan kali ini.

"Karena memang TKP yang menjadi tanggung jawab pengamanan dan penanganan adalah penyidik, Kasubdit yang memimpin," ujar dia.

Sebelumnya, jasad Grace dan David ditemukan sudah membusuk di dalam kamar mandi di Jalan Pesanggrahan 8 No 39 RT 1 RW 16 Cinere, Depok.

Kasus tersebut berawal dari kecurigaan warga dan petugas keamanan yang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan gelap tanpa listrik. Kondisi itu sudah terjadi sejak satu bulan terakhir.

Polisi menemukan sebuah file di dalam laptop dengan nama To You Whom Ever. Dalam file tersebut, ada tulisan yang diduga mengandung amanat yang ditulis oleh David. Salah satu terjemahannya tertulis, apabila ada yang melihat tulisan ini, mungkin David dan ibunya sudah meninggal.

Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami isi file tersebut yang menggunakan bahasa Inggris. Penyebab tewasnya ibu dan anak ini juga terus diusut.