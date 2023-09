1 Tahun Menuju PON XXI 2024 Aceh-Sumut, KONI Pusat Adakan Fun Run di GBK

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengadakan Fun Run di Plaza Barat, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta. Fun Run yang diikuti oleh ribuan peserta ini diadakan dalam rangka satu tahun menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun depan.

Menurut pantauan Beritasatu.com, Minggu (17/9/2023) sekitar pukul 06:04 WIB, peserta Fun Run sudah mulai bersiap dan mulai berlari usai flag off dilakukan sesuai rute yang ditentukan sepanjang 5KM. Rute berlarinya adalah memutari kawasan GBK, Senayan.

Adapun bagi 500 peserta pertama yang berhasil menempuh jarak tersebut akan mendapatkan bola sepak. Selain itu, para peserta juga mendapatkan medali setelah berpartisipasi dalam Fun Run hari ini.

Setelah berlari selama kurang lebih 19 menit, datanglah pelari pertama yang berhasil bernama Bagas Yoga. Bagas berlari dengan pace tiga dan langsung disambut oleh pembawa acara. Tidak ketinggalan Ketua Umum KONI, Marciano Norman pun hadir untuk turut menyaksikan peserta-peserta yang mencapai garis finish.

Dalam Fun Run sebagai Countdown Event Road To PON XXI 2024 Aceh dan Sumatera ini juga menghadirkan Menpora Dito Ariotedjo, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin dan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki. Acara ini juga dimeriahkan oleh Obby And Friends, doorprize, hiburan musik dan sekaligus launching official website PON XXI 2024.