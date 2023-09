Polisi Periksa Akun Roblox Remaja Tewas di Lanud Halim

Jakarta, Beritasatu.com - CHR (16 tahun) remaja yang ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Ujung Landasan 24 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sempat menuliskan status "hi, if you see this i probably already dead".

Kombes Leonardus Simarmata, Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan, dari hasil penyelidikan, korban sempat menuliskan status soal kematian pada akun game Roblox yang dimainkan semasa hidupnya.

"Ditemukan status di Roblox korban, tulisannya "hi, if you see this i probably already dead". Artinya kalau kamu melihat ini saya mungkin sudah meninggal," kata Leonardus, Rabu (27/9/2023).

Leonardus menambahkan, selain pemeriksaan akun milik korban, pihaknya juga mengumpulkan barang bukti CCTV di sekitar lokasi serta mengirim perangkat handphone, PC, tablet, serta laptop ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik.

"Hari ini juga kita akan mengirimkan handphone, PC, dan tab serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri," ujarnya.

Hingga saat ini, jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta timur, Subdit Jatanras Ditkrimum Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Satpom Halim Perdanakusuma masih terus mendalami peristiwa tersebut.