Sore Ini, Polda Metro Jaya Ungkap Penyebab Tewasnya Ibu dan Anak Tinggal Kerangka di Cinere

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya bakal mengungkap penyebab tewasnya Grace Arijani Harahapan (65) dan anaknya David Ariyanto (38), ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di Bukit Indah Cinere, Depok, Jawa Barat. Rencananya, kasus tersebut akan dirilis Jumat (6/10/2023) sore ini.

"Memang panjang sekali dan kita perlu melakukan olah TKP yang benar-benar matang. Kita berkali-kali melakukan olah TKP, bahkan pelaksanaan autopsi ditindaklanjuti lagi dengan olah TKP ulang," ujar Hengki pada wartawan Jumat (6/10/2023).

Hengki menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah ahli untuk mengetahui penyebab tewasnya Grace dan David.

"Ini kita mengedepankan scientific crime investigation berdasarkan dari ahli masing-masing. Kami juga berkoordinasi dengan ahli dari RSCM, dimana untuk penelitian forensik itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga penyebab kematian bisa diketahui dan akan kita sampaikan lengkap," katanya.

Sebelumnya, jasad Grace dan David ditemukan sudah membusuk di dalam kamar mandi di Jalan Pesanggrahan 8 No 39 RT 1 RW 16 Cinere, Depok, 7 September 2023. Kasus tersebut berawal dari kecurigaan warga dan petugas keamanan yang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan gelap tanpa listrik. Kondisi itu sudah terjadi sejak satu bulan terakhir.

Grace dan keluarga tinggal di Perumahan Bukit Cinere Indah (BCI) sejak 1987. Grace dan David bersama suami Grace hanya tinggal bertiga di rumah tersebut. Setelah suami Grace meninggal pada 2011, hanya tinggal ibu dan anak saja yang tinggal di rumah itu.

Polisi menemukan sebuah file di dalam laptop dengan nama "to you whom ever". Dalam file tersebut, ada tulisan yang diduga mengandung amanat yang ditulis oleh David. Salah satu terjemahannya tertulis, apabila ada yang melihat tulisan ini, mungkin David dan ibunya sudah meninggal.

Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami isi file tersebut yang menggunakan bahasa Inggris. Penyebab tewasnya ibu dan anak ini juga terus diusut.