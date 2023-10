Kasus Ibu Anak Tinggal Kerangka di Depok Terungkap, Polisi: Grace dan David Bunuh Diri

Jakarta, Beritasatu.com - Penyebab tewasnya Grace Arijani Harahapan (65) dan anaknya David Ariyanto (38), ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di Bukit Indah Cinere, Depok, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menyebut Grace dan David meninggal akibat bunuh diri.

"Terhadap peristiwa di Cinere ini bukan peristiwa pidana sehingga disimpulkan di sini bahwa mereka melakukan bunuh diri dengan mengunci di ruangan sempit," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (6/10/2023).

Bunuh diri tersebut didasarkan pada bukti di lokasi penemuan jenazah Grace dan David, yakni di kamar mandi. Salah satunya, adanya dupa dan senter.

"Di TKP kami menemukan dupa dan senter. Metode bunuh diri ini seperti ditemukan di Jepang," ungkapnya.

Sebelumnya, jasad Grace dan David ditemukan sudah membusuk di dalam kamar mandi di Jalan Pesanggrahan 8 Nomor 39 RT 01/16 Cinere, Depok, pada 7 September 2023. Penemuan jenazah ibu dan anak di Cinere, Depok tersebut berawal dari kecurigaan warga dan petugas keamanan yang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan gelap tanpa listrik. Kondisi itu sudah terjadi sejak sebulan terakhir.

Grace dan keluarga tinggal di Perumahan Bukit Cinere Indah (BCI) sejak 1987. Grace dan David bersama suami Grace hanya tinggal bertiga di rumah tersebut. Setelah suami Grace meninggal pada 2011, hanya ibu dan anak saja yang tinggal di rumah itu.

Polisi menemukan sebuah file di dalam laptop dengan nama "To You Whom Ever". Dalam file tersebut, ada tulisan yang diduga mengandung amanat yang ditulis oleh David. Salah satu terjemahannya tertulis, apabila ada yang melihat tulisan ini, mungkin David dan ibunya sudah meninggal.