Kasus Ibu Anak Tinggal Kerangka di Depok, Polisi Ungkap Isi File "To You Whom Ever"

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya mengungkap penyebab tewasnya Grace Arijani Harahapan (65) dan anaknya David Ariyanto (38), ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di Bukit Indah Cinere, Depok, Jawa Barat. Tak hanya penyebab kematian, polisi juga telah mengungkap isi file To You Whom Ever yang ditulis oleh David Ariyanto.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi membeberkan, file tersebut berisi petunjuk bahwa David dan ibunya kemungkinan sudah meninggal.

"Pada tanggal 27 Juli 2023 kami temukan juga dari To Tou Whom Ever di sini sudah kita translate di dalam bahasa Indonesia," tutur Hengki dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (6/10/2023).

"Jika ada yang membaca ini maka itu saya sudah mati bersama ibu saya. Tergantung apakah dia akan menunjukannya atau tidak," kata Hengki.

Selain file tersebut, kata Hengki, jajaran Polda Metro Jaya juga menemukan catatan di handphone David terkait keinginannya mengakhiri hidupnya sejak 2017 lalu.

"'Saya sudah capek dengan kehidupan, saya capek dengan semua kebohongan, saya capek dengan mama saya yang delusional, dan tidak pernah sadar-sadar, saya sudah depresi selama 2 tahun, saya mau bunuh diri'. Ini tanggal 23 Februari 2017," ungkapnya.

Sebelumnya, jasad Grace dan David ditemukan sudah membusuk di dalam kamar mandi di Jalan Pesanggrahan 8 Nomor 39 RT 01/16, Cinere, Depok, 7 September 2023. Kasus tersebut berawal dari kecurigaan warga dan petugas keamanan yang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan gelap tanpa listrik. Kondisi itu sudah terjadi sebulan terakhir.

Grace dan keluarga tinggal di Perumahan Bukit Cinere Indah (BCI) sejak 1987. Grace dan David bersama suami Grace hanya tinggal bertiga di rumah tersebut. Setelah suami Grace meninggal pada 2011, rumah tersebut hanya dihuni Grace dan David.

Polisi menemukan sebuah file di dalam laptop dengan nama "To You Whom Ever". Dalam file tersebut, ada tulisan yang diduga mengandung amanat yang ditulis oleh David. Salah satu terjemahannya tertulis, apabila ada yang melihat tulisan ini mungkin David dan ibunya sudah meninggal.