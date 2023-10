Pedagang Pasar Induk Cipinang Sebut Harga Beras Pecahkan Rekor

Jakarta, Beritasatu.com - Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang mengakui harga beras saat ini memecahkan rekor tertinggi. Kenaikan harga beras itu sudah dirasakan sejak lima bulan lalu.

Ferry salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur menuturkan harga beras medium saat ini berada di angka Rp 12.000 - Rp 12.400. Sementara, harga beras premium mulai dari Rp 12.800 dan bisa mencapai di atas Rp 13.000.

"Tinggal dikali 50 kg, kalau Rp 12.000 jadi Rp 560.000 (per karungnya),. Tertinggi, selama ini (sekarang) paling tinggi harganya, sepertinya sudah empat sampai lima bulan yang lalu," ungkap Ferry salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (9/10/2023).

Soal stok beras yang beredar di Pasar, menurut Ferry aman hingga akhir tahun ini. Pasalnya, Pasar Induk Beras Cipinang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yakni Badan Urusan Logistik (Bulog).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melancarkan usaha untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan pasokan beras ke pasar sebanyak mungkin salah satunya ke Pasar Induk Beras Cipinang dengan harapan dapat menurunkan harga beras. Namun, sejauh ini belum ada perubahan siginifikan.

Meski begitu, Ferry memahami kondisi tersebut mengingat fenomena El Nino atau musim kemarau panjang turut memengaruhi hasil produksi gabah di Tanah Air. Dia berharap dalam keadaan seperti ini seluruh petani di daerah-daerah tetap bisa menikmati keuntungan.

"Kalau untuk stabil (harganya) itu susah ya tidak bisa diramalkan karena faktor cuaca juga memengaruhi," ujar Ferry.

"(Harapannya) dari petani juga harus menikmati, harganya dari segi pupuk segalanya mahal kan di pasaran," sambungnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2023, harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 6.415 per kilogram di tingkat petani, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 7.386 per kilogram, dan gabah luar kualitas (GLK) Rp 6.043 per kilogram. Kenaikan harga gabah saat ini kemudian berdampak pada peningkatan harga beras di pasar domestik.