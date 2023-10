Harga Beras Naik, Warteg Terpaksa Kurangi Porsi

Jakarta, Beritasatu.com - Harga beras saat ini memecahkan rekor tertinggi selama lima tahun terakhir. Imbasnya, pemilik warung tegal (warteg) di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan terpaksa mengurangi porsi nasi yang dijual ke pelanggan.

"Kalau ibu cuma mengurangi porsi aja sih itu pun kadang-kadang juga masih ada pembeli yang protes mungkin misalnya ada yang menambah nasi tetapi tetap ibu jual dengan harga biasa Rp 5.000," ungkap Ita Dasir kepada Beritasatu.com saat ditemui di Warteg Warmo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2023).

Akibat pengurangan porsi nasi yang dijualnya kata Ita, banyak pelanggan wartegnya yang protes. Pasalnya, dengan harga Rp 5.000 untuk satu porsi normal saja sebagian besar dari mereka masih agak keberatan.

BACA JUGA Plt Mentan: Impor Beras Harus Diadakan Secepatnya

ADVERTISEMENT

"Untuk harga waktu nasi normal satu porsi Rp 5.000 saja mereka sudah agak keberatan, apalagi sekarang dikurangi porsinya, tetapi ya kadang-kadang ada juga yang mungkin lagi diet jadi mereka mau menerima juga sih," tutur dia.

Ita menyebut setiap hari dirinya membeli satu karung beras untuk memenuhi kebutuhan usaha wartegnya. Dia membeli beras tersebut dari tempat langganannya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Dikatakan Ita, sudah selama satu bulan ini harga beras per karungnya melambung tinggi.

Biasanya dia membeli beras dengan harga sekitar Rp 500.000 per karung, kini dirinya harus merogoh kocek lebih.

"Iya berasa sekali karena biasanya harga beras cuma Rp 500.000-Rp 600.000 per karung, sekarang sudah hampir Rp 700.000 dalam satu bulan lebih ini," tandas dia.

Seperti diketahui, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2023, harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 6.415 per kilogram di tingkat petani, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 7.386 per kilogram, dan gabah luar kualitas (GLK) Rp 6.043 per kilogram. Kenaikan harga gabah saat ini kemudian berdampak pada peningkatan harga beras di pasar domestik.

Sebelumnya, pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang mengakui harga beras saat ini memecahkan rekor tertinggi. Kenaikan harga beras itu sudah dirasakan sejak lima bulan lalu.

"Tertinggi, selama ini (sekarang) paling tinggi harganya, sepertinya sudah empat sampai lima bulan yang lalu," ungkap Ferry, salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (9/10/2023).

Ferry menuturkan harga beras medium saat ini berada di angka Rp 12.000-Rp 12.400 per kilogram, sementara harga beras premium mulai dari Rp 12.800 dan bisa mencapai di atas Rp 13.000 per kilogramnya. "Tinggal dikali 50 kg, kalau Rp 12.000 jadi Rp 560.000 (per karungnya)," sebut dia.