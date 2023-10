Simak Rekayasa Lalu Lintas saat Pendaftaran Capres-Cawapres di KPU Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya bakal melakukan pengalihan lalu lintas pada hari pertama pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, rekayasa lalu lintas saat pendaftaran capres dan cawapres di KPU ini diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB.

"Pengalihan arus lalin mulai pukul 06.00 WIB sampai selesai," ujar Latif saat dihubungi Rabu (18/10/2023).

Latif memerinci, pengalihan lalu lintas dilakukan di beberapa ruas jalan. Mulai dari arah Bundaran HI ke Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Diponegoro menuju Bundaran HI.

Berikut pengalihan lalu lintas saat pendaftaran capres dan cawapres di gedung KPU:

1. Kendaraan yang datang dari arah Bundaran HI yang akan menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan H Agus Salim maupun Jalan Pamekasan,

2. Kendaraan yang datang dari arah Jalan H Agus Salim yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Pamekasan atau belok ke kanan ke arah Bundaran HI,

3. Kendaraan yang datang dari arah Jalan Rasuna Said yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Cokroaminoto atau belok ke kanan ke Jalan Diponegoro,

4. Kendaraan yang datang dari arah Jalan Diponegoro yang akan menuju Bundaran HI dialihkan ke kiri Jalan Rasuna Said maupun

ke kanan Jalan Hos Cokroaminoto.

Hingga saat ini, baru dua bakal capres dan cawapres yang dipastikan mendaftar ke KPU pada Kamis (19/10/2023). Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diperkirakan tiba di kantor KPU sekitar pukul 08.15 WIB, sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diperkirakan tiba di kantor KPU sekitar pukul 11.00 WIB.