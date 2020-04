Aktivis Ravio Patra Lapor Soal Peretasan Akun WhatsApp

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivis Ravio Patra bersama kuasa hukumnya membuat laporan terkait dugaan peretasan akun WhatsApp miliknya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Senin (27/4/2020) kemarin.

"Dalam laporan tersebut Ravio melaporkan dugaan tindak pidana peretasan atau menerobos sistem elektronik sebagaimana Pasal 30 ayat (3) jo 46 ayat (3) UU 19 tahun 2016 tentang ITE," ujar Ketua LBH Pers Ade Wahyudin, melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).

Ravio didampingi kuasa hukum menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan peretasan akun WhatsApp miliknya, sekitar pukul 17.00 WIB, Rabu kemarin. Diketahui, akun WhatsApp Ravio diduga diretas pada tanggal 22 April lalu.

Aduannya, diterima dan tercacat dengan nomor laporan polisi TBL/2528/IV/YAN 2.5/2020 SPKT PMJ, tanggal 27 April 2020.

"Melalui laporan kepada pihak kepolisian, Ravio berharap agar polisi segera memproses kasus ini sehingga terungkap siapa peretas dan apa maksud tujuannya," ungkapnya.

Ade menyampaikan, Ravio juga akan membuat laporan resmi kepada provider selular. "Ravio melalui kuasa hukumnya juga akan membuat laporan resmi kepada provider selular," katanya.

Sebelumnya diketahui, polisi sempat mengamankan Ravio Patra terkait kasus dugaan ajakan untuk melakukan penjarahan nasional melalui pesan WhatsApp, di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020) lalu.

Berdasarkan surat perintah penyitaaan nomor: SP. Sita/476/IV/2020/ Ditreskrimum, tanggal 23 April 2020, penyidik juga menyita barang bukti antara lain satu handphone Samsung S10, satu handphone iPhone 5, laptop Macbook, laptop Dell, dan KTP Ravio.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi melepaskan aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik itu dengan status saksi, Jumat (24/4/2020). Alasannya penyidik masih memerlukan keterangan lain seperti dari saksi ahli, termasuk pihak WhatsApp.

Sementara itu, Ravio sempat mengadu kepada SAFEnet kalau akun WhatsApp miliknya telah dibajak orang, sebelum dirinya ditangkap.

"Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan pada Selasa, 22 April 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Ravio Patra mengadu kepada SAFEnet kalau ada yang meretas WhatsApp miliknya. Ketika ia mencoba menghidupkan WhatsApp muncul tulisan, 'You've registered your number on another phone.' Setelah Ravio melakukan pengecekan inbox SMS, ternyata ada permintaan pengiriman One Time Password (OTP) yang biasanya dipakai untuk mengonfirmasi perubahan pada pengaturan Whatsapp," kata Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto.

Damar menyampaikan, diduga kuat pelaku pembobolan menemukan cara mengakali nomornya untuk bisa mengambil alih Whatsapp yang sebelumnya didaftarkan dengan nomor Ravio. Selama diretas, pelaku menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi sekitar pukul 14.35 WIB. Pesan yang dikirimkan ke sejumlah nomor tidak dikenal itu berbunyi, "KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH".