Pemprov DKI Sediakan 5 Laboratorium Tangani Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati

mengungkapkan pihaknya telah menyediakan 5 laboratorium untuk menangani kasus Covid-19 di Jakarta setiap hari. Kapasitas 5 laboratorium ini bisa melayani 850 orang per hari.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Dorong Masyarakat Saling Bantu

"Dalam tangani Covid-19 di Jakarta, kita sediakan lima laboratorium," ujar Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Keempat laboratorium, tersebut adalah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang melayani 250 orang per hari, Laboratorium Mikrobiologi Klinik (LMK) FKUI yang melayani 150 orang per hari dan Labkesda Pasar Minggu yang melayani 200 orang per hari.

"Lalu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang melayani 150 orang per hari dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTKLPP yang melayani 100 orang per hari," ungkap dia.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Akan Perluas Penyaluran Kredit Bagi UMKM

Ani juga memaparkan Rumah Sakit di Jakarta yang juga terlibat dalam penanganan Covid-19. Rumah Sakit tersebut, yakni 8 RS Rujukan Penunjukan Kementerian Kesehatan (KMK), 5 RS Rujukan Penunjukan Gubernur (Kepgub) dan 5O RS Jejaring Pelayanan Covid-19

"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan layanan kesehatan jiwa (mental) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan konsultasi online melalui aplikasi sahabat jiwa (berbasis website) pada situs https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id," ungkap dia.

Baca juga: Wapres: Puasa Latih Kesabaran Hadapi Covid-19

Pemprov DKI Jakarta, tutur Ani, juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkolaborasi menangani pandemi Covid-19. Sampai dengan tanggal 28 April 2020, kata Ani, terdapat total 122 kolaborator yang telah berpartisipasi, yang berasal dari Lembaga Usaha, LSM/OMS, Badan PBB, Universitas, Kementerian dan setingkat Kementerian, dan perorangan.

"Sedangkan, bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi, dukungan atau bantuan yang masih dibutuhkan adalah Alat Pelindung Diri, masker, sarung tangan, disinfektan, dan natura. Dukungan dapat langsung disampaikan ke Jakarta Development Collaboration Network (JDCN) melalui Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, Balai Kota, Blok G Lantai 2 atau melalui kanal jdcn.jakarta.go.id dan Chat Center di nomor 081196000196 dan 081196000197," pungkas Ani.