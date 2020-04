Pelayan Rumah Makan Padang Pun Gunakan Pelindung Wajah

Depok, Beritasatu.com - Terdapat berbagai cara warga Depok untuk melindungi diri dari bahaya virus corona yang demikian masif menyebar di kota penyangga Jakarta ini. Salah satunya dilakukan oleh pelayan di Rumah Makan Padang di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.

Narya, pelayan di rumah makan tersebut mengatakan, dia menggunakan pelindung wajah atau face shield untuk menjaga diri agar tidak terpapar dari virus corona.

"Sudah empat hari kami terapkan mengunakan pelindung wajah. Agar terhindar dari virus corona," kata pelayan Rumah Makan Padang Narya di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020).

Narya mengaku tak terganggu meski harus mengenakan face shield dan juga masker. Dirinya tampak nyaman walau mengenakan perlengkapan yang tak biasa dikenakan.

"Demi kebersihan dan kesehatan, serta perlindungan diri, saya tidak merasa kesulitan. Hal terpenting adalah kita semua tetap sehat, sehingga tetap bisa melayani pembeli," tutur Narya.

Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok, kata Narya, pihaknya tidak menerapkan makan di tempat. Akan tetapi melayani pembelian dibungkus dan untuk jam operasional dibatasi sesuai aturan Pemerintah Kota Depok.

"Kami melayani pemesanan lewat Grab Food dan konsumen yang pesan dibungkus," ujar Narya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat melarang para pemilik/pengelola rumah makan/restauran untuk sementara waktu tidak memberikan layanan makan di tempat bagi pelanggan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

"Layanan untuk konsumen digantikan dengan layanan take away alias dibawa pulang atau pemesanan via jasa layanan diantar ke tempat pemesanan (delivery order)," kata Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna .

Pradi menjelaskan, penerapan itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 443/171-Huk/Disporyata tertanggal 4 April 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di restauran atau rumah makan di Kota Depok.

Dikatakan Pradi, penyebaran Covid-19 saat ini terus meningkat. Dia meminta kepada seluruh warga Kota Depok untuk mengikuti seluruh protokol pemerintah, yakni memakai masker, diam di rumah, jaga jarak fisik dan sosial, sehingga persebaran Covid-19 di Kota Depok dapat dihentikan.