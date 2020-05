Kedatangan PMI Meningkat, Bandara Soetta Perketat Pemeriksaan

Tangerang, Beritasatu.com - Aktivitas Bandara Soekarno Hatta Tangerang kembali menggeliat. Tercatat pada Minggu (10/5/2020), sebanyak 1.000 WNI tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut mendorong pihak PT Angkasa Pura II selaku Operator Bandara Soetta makin memperketat pemeriksaan terhadap para penumpang khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga mengatakan gelombang kedatangan PMI akan terus terjadi.

"Sampai saat ini total WNI yang tiba di Soekarno-Hatta dengan penerbangan repatriasi sudah mencapai lebih dari 25.000 WNI dan lebih dari 15.000 merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Infonya masih akan ada 7.500 sampai 10.000 WNI lagi yang akan pulang dari luar negeri sampai 31 Mei 2020 mendatang. Oleh sebab itu, pihak Bandara Seokarno Hatta dibantu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan lebih memperketat pemeriksaan dan pemantauan terhadap WNI yang masuk ke Indonesi," ujar Febri Toga dalam keterangannya, Selasa (11/5/2020).

Jumlah petugas di bandara ditegaskan Febri akan ditambah agar tidak menimbulkan kegaduhan dan penumpukan penumpang.

Selain itu pihak Bandara Soetta sendiri akan memberlakukan penerapan konsep layanan first in first out (FIFO) kepada penumpang dari luar negeri yang turun dan melakukan pemeriksaan di Bandara Soetta.

"Dengan konsep FIFO, maka penumpang repatriasi yang lebih awal mendarat akan langsung turun dari pesawat untuk menjalani protokol kesehatan serta memproses kedatangan. Sejauh ini konsep itu sudah diberlakukan sejak kemarin Minggu saat 1.000 orang yang turun melalui Bandara Soetta," tandasnya.