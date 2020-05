Bansos Pemerintah Pusat Turun di Depok

Depok, Beritasatu.com - Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemsos) telah turun sebanyak 2.257 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

Bansos tersebut dikirim vendor sekitar pukul 18.00 WIB pada hari Rabu (13/5/2020) dan selesai di drop ke kantor sekertariat RW se-Keluarahan Grogol pukul 22.00 WIB.

"Datangnya pukul 18.00 WIB. Baru selesai nurunin paket sembako semuanya pukul 22.00 WIB," kata Lurah Grogol Banu di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/5/2020).

Saat proses penurunan, pihak RW dibantu oleh Anggota Polsek Limo dan Koramil Limo. RT setempat langsung mendistribusikan paket sembako tersebut kepada KPM.

"Data KPM dari Kemsos langsung melalui Dinsos Depok. RW dan RT tinggal mendistribusikan saja," kata Banu.

Tiap paket sembako yang diserahkan kepada KPM terdiri dari beras 15 kg, minyak goreng 2 liter, ikan sarden 2 kaleng, mie instan 10 buah.

Terpisah, Sekertaris Camat Kecamatan Limo Ubaidillah mengatakan, selain Kelurahan Grogol, Kelurahan Meruyung juga sudah menerima Bansos Pemerintah Pusat untuk 1.321 KPM. Bansos diterima pada Rabu (13/5/2020) pukul 14:30 dan didistribusikan kepada para KPM oleh RT setempat.

Sebelumnya, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan 123.881 KPM akan menerima bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI.

Bansos yang akan diberikan adalah dalam bentuk paket bahan kebutuhan pokok. Paket sembako ini nantinya akan didistribusikan oleh vendor yang telah ditunjuk oleh Kemensos, langsung kepada KPM, by name by address (BNBA).