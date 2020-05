Dampak Covid-19, DKI Relaksasi Skema Pencairan KJP Plus

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan merelaksasi skema pencairan kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19). Penyesuaian ini memberikan kemudahan penerima KJP Plus untuk memanfaatkan dana yang diberikan.

"Perlu kami tekankan bahwa bahwa kebijakan ini berlaku di waktu khusus. Skema ini sudah bisa dicairkan mulai bulan Mei 2020, dan berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, pada Jumat (15/5/2020).

Pada masa normal, Nahdiana menjelaskan, penerima KJP Plus untuk SD menerima dana Rp 250.000. Pencairan dibagi menjadi dua bagian yakni dana rutin dan berkala. Dana rutin dicairkan setiap bulan sebesar Rp 135.000, dapat diambil tunai Rp 100.000, sisanya dibelanjakan nontunai, biasanya untuk belanja pangan murah. Sementara dana berkala sebesar Rp 115.000 per bulan dicairkan tiap enam bulan di akhir semester, untuk dibelanjakan kebutuhan siswa secara nontunai.

"Melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengambil inisiatif menggabungkan dana rutin dan dana berkala tiap bulannya, serta menghapus kewajiban pencairan nontunai," kata Nahdiana.

Dengan kebijakan ini, menurut Nahdiana, keseluruhan dana yang masuk, dapat digunakan langsung tunai maupun nontunai. Di bulan Juni, yang biasanya dicairkan langsung semua dana berkala selama 6 bulan untuk dibelanjakan nontunai keperluan sekolah, kata dia, saat ini ditiadakan dan dicairkan per bulan. "Sehingga, jumlah nominal yang akan cair per bulan sebesar Rp 250.000 jenjang SD, Rp 300.000 jenjang SMP, Rp 420.000 jenjang SMA, Rp 450.000 jenjang SMK, dan Rp 300.000 jenjang PKBM," terang dia.

Selain itu, lanjut Nahdiana, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menghapus sementara belanja pangan murah untuk menjamin kesehatan dan keselamatan penerima KJP Plus di masa pandemi. Sebagai gantinya, disediakan paket bantuan sosial gratis selama masa PSBB. "Jadi, dana pada KJP Plus yang awalnya diperuntukkan bagi pembelian pangan murah, dapat dipakai untuk keperluan lain yang lebih mendesak," tandas dia.

Nahdiana menuturkan adanya dana tambahan bagi siswa yang baru lulus SMA/SMK. "Bagi penerima KJP Plus yang sudah di kelas XII atau bersiap memasuki jenjang kuliah, akan tetap mendapat dana bridging Rp 500.000 per orang," ungkap dia.

Nahdiana berharap skema pencairan dana KJP Plus di masa PSBB ini mampu meringankan beban siswa dan orangtua selama masa pandemi Covid-19. Dia berpesan, agar para siswa tetap semangat menuntut ilmu, meski belajar dari rumah.

Untuk menghindari kerumunan massa di Kantor Layanan Bank DKI maupun ATM, maka pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2020 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

1. KJP Plus SD/SDLB/MI mulai tanggal 15 Mei 2020.

2. KJP Plus SMP/SMPLB/MTs/PKBM mulai tanggal 18 Mei 2020.

3. KJP Plus SMA/SMALB/MA/SMK mulai tanggal 20 Mei 2020.

4. Pencairan Dana Bridging atau biaya tambahan bagi siswa kelas XII juga akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020.

Penerima KJP Plus yang sudah memiliki aplikasi JakOne Mobile juga diimbau untuk memantau dana masuk dan transaksi melalui ponsel masing-masing. Apabila sangat terpaksa harus ke ATM atau Kantor Layanan Bank DKI, agar memperhatikan pelaksanaan PSBB dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

• Selalu menggunakan masker tanpa kecuali.

• Tunda ke ATM dan Kantor Layanan Bank DKI apabila terjadi kerumunan dan tidak bisa menjaga jarak aman minimal 1 meter.

• Sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk dan bersin.

• Hindari berjabat tangan dan atau cium pipi. Gunakan metode lain untuk saling sapa tanpa harus bersentuhan.