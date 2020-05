Wakil Ketua PWI Jaya Ajak Jurnalis Muda Paham Menulis yang Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Bekerja dari rumah atau yang akrab dikenal sebagai work form home (WFH) saat pandemi virus corona atau Covid-19 tidak lantas membuat para pekerja atau entrepreneur santai.

WFH sejatinya melakukan hal yang sama ketika pandemi belum mendera. Semangat bekerja di rumah atau di kantor memiliki esensi yang sama, apalagi ranah jurnalis yang tak termasuk lingkup pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal tersebut, setidaknya yang dilakukan oleh Wakil Ketua PWI Jaya bidang kelembagaan yang juga entrepreneur muda, Amy Atmanto.

Mantan jurnalis istana sebuah stasiun televisi yang juga salah satu desainer ternama ini, beberapa pekan terakhir terlihat sering mondar mandir di ranah media sosial (Medsos) untuk berbagi ilmu sebagai nara sumber.

Saat didapuk sebagai pemateri melalui aplikasi Zoom untuk berbagi pengalaman kepada 26 jurnalis muda tanah air di acara orientasi wartawan yang dilaksanakan oleh PWI Jaya, Amy menyampaikan pentingnya penulisan berita yang harus selalu berdasarkan fakta akurat dan melalui proses double check.

"Tak pelak, seorang jurnalis yang baik harus juga memperhatikan unsur 5W + 1H yaitu what, where, when who, why dan how. Selain menghadirkan informasi dengan baik dan benar, Jurnalis juga harus memahami kode etik jurnalistik agar tak terjerat masalah," ujar Amy.

Penerima Kartini Award bidang sosial atas dedikasinya memberikan pelatihan softskill gratis bagi tuna rungu dan kaum marginal yang juga berprofesi sebagai strategic communication advisor Royal MediaComm, menyampaikan tentang tren penulisan media online yang sedang marak seperti clickbite yaitu trik membuat judul yang sensasional agar pembaca tertarik, penulisan berita berseri, penulisan berita dengan sumber sosmed dan blog pribadi.

Amy menilai, saat ini masih sering dijumpai jurnalis maupun penulis yang kerap membuat judul heboh tapi tidak memiliki makna yang sama dengan isi dari berita. Dirinya kembali menekankan pentingnya jurnalis memperhatikan unsur cara penulisan yang akurat, baik, benar, dan seimbang.

"Sudah seru-seru penasaran ingin tahu informasinya lebih dalam, ternyata isinya beda. Pembaca kecewa nih," kata Amy.

Sepatutnya, lanjut Amy, berita itu yang menarik, sarat isi dan informasi yang benar. Oleh karena itu, dia mengimbau para jurnalis pemula terus memperkaya ilmu jurnalistik mengingat dunia digital begitu cepat berkembang.

"Selain mengantisipasi kehadiran robot yang mungkin saja merajai era revolusi industri, entah apalagi yang akan muncul setelah hoax dan deep fake. Nantinya jika kita sudah baik, harus lebih baik lagi," pungkas Amy.