District 1 Meikarta Selenggarakan Drive Thru Dine In Sambut New Normal

Untuk menyambut era new normal, District 1 Meikarta Lippo Cikarang mengubah lahan parkirnya menjadi drive thru dine in pada 5-30 Juni 2020. ( Foto: istimewa )

Mikael Niman / BW Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memberlakukan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) menuju era new normal. Mulai 5 Juni hingga 30 Juni 2020, District 1 Meikarta Lippo Cikarang mengubah lahan parkirnya menjadi drive thru dine in. “Kami mendukung tekad pemerintah menggairahkan kembali proses pemulihan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan secara bertahap dengan tetap melakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat,” ujar Head Marketing Communication Meikarta, Andika Surya Pratama, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020). Dia menjelaskan, sebuah layar besar dipasang di lahan parkir berkapasitas 30 mobil. Sehingga, pengunjung yang datang membeli makanan dan bahan kebutuhan lain di tenan District 1 Meikarta terhibur saat menunggu pesanan atau ingin konsumsi makanannya di dalam mobil. “Pengunjung dapat menyaksikan tayangan yang ditampilkan pengelola mulai dari informasi seputar Covid-19, penerapan AKB menuju new normal, tayangan hiburan bahkan pertandingan olahraga, termasuk sepak bola,” imbuhnya. Andika menambahkan, tayangan tersebut dikhususkan untuk pengunjung yang membeli makanan di gerai-gerai di kawasan District 1 Meikarta secara drive thru, tanpa dipungut bayaran. “Jadi, sebenarnya parkiran yang kami pasang fasilitas layar, pengunjung bisa nonton bola, bisa menonton terkait infomasi Covid-19. Dapat menyebarluaskan informasi lah,” ujarnya. Disebutnya, langkah itu sebagai salah satu upaya untuk menarik pengunjung membeli makanan di gerai-gerai di kawasan District 1 Meikarta yang saat ini tengah mengalami masa-masa sulit akibat dampak Covid-19. Format drive thru dine in dibuat mengikuti protokol kesehatan secara ketat yakni menjaga jarak fisik. Begitu pengunjung masuk di kawasan District 1 Meikarta, mobil akan melewati proses pengecekan penggunaan masker hingga suhu badan. Petugas juga akan memeriksa apakah jumlah penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas tempat duduk mobil. Pengelola juga menyiapkan hand sanitizer. “Telah diberi jarak untuk 30 mobil saja karena kan sesuai yang belanja. Ini sebenarnya lahan parkirnya untuk 100 mobil, selebihnya parkir di tempat lain yang tidak ada layar,” katanya. Sekali lagi dia mengatakan, tak ada tambahan tarif untuk pengunjung yang parkir di tempat itu. Waktu pengunjung di tempat itu pun terbatas, hanya diperbolehkan 1,5 jam sudah bisa meninggalkan lokasi pemesan makanan.



Sumber: BeritaSatu.com