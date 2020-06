Jika Kembali Ditemukan Covid-19, Tempat Wisata Bakal Ditutup Sementara

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan opsi penutupan sementara tempat wisata jika nantinya ditemukan kasus positif Covid-19 di area wisata tersebut. Kasus positif Covid-19 ini bisa terkait pekerja atau pengunjung di tempat wisata tersebut.

Namun, kata Anies, opsi penutupan sementara ini bukanlah pilihan yang final karena akan pihaknya akan mempertimbangkan indikator yang lain dengan ukuran-ukuran tepat dan realistis.

“Jadi semuanya (termasuk penutupan sementara tempat wisata), opsi itu. Tetapi kan kita punya ukurannya, dari ukuran itu nanti kita tentukan,” ujar Anies usai meninjau protokol kesehatan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (13/6/2020).

Anies mengatakan standard tempat-tempat yang sudah dan akan beroperasi di masa PSBB transisi sama, yakni adanya pemeriksaan secara rutin dan berkala terhadap karyawan dan pekerja di tempat-tempat tersebut. Jika ditemukan ada karyawan atau pekerja positif Covid-19, kata dia, maka akan diperiksa lebih dalam.

“Semua tempat sama, jadi para pekerjanya diperiksa secara rutin, ada pemantauan, kemudian kalau ada kasus, maka diperiksa kasus, apakah perlu isolasi, apakah perlu perawatan, protapnya semua ada,” tandas Anies.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Covid-19 di Sektor Uusaha Pariwisata pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif, disebutkan jadwal pembukan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas maksimal 50 persen baik pemilik usaha, pekerja maupun pengunjung:

1. Tanggal 5 Juni-2 Juli 2020: fasilitas olahraga outdoor (kecuali kolam renang)

2. Tanggal 8 Juni-15 Juni 2020: usaha jasa makanan dan minuman yang berdiri sendiri dan yang menjadi fasilitas hotel (kecuali Bar) dapat melakukan pelayanan makan-minum di tempat (dine-in) dan pesan antar (take away), kecuali yang beroperasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya diizinkan melayani pesan antar (take away)

3. Tanggal 8 Juni-2 Juli 2020: museum dan galeri

4. Tanggal 13 Juni-2 Juli 2020: pantai atau wisata Kepulauan Seribu

5. Tanggal 15 Juni-2 Juli 2020:

- Pusat perbelanjaan (mal)

- Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang berdiri sendiri, yang menjadi fasilitas hotel dan yang beroperasi pada mal (kecuali Bar) dapat beroperasi dan melayani makan-minum di tempat (dine in)

- Jasa perawatan rambut (salon/barbershop).

6. Tanggal 20 Juni-2 Juli 2020:

- Taman rekreasi indoor dan outdoor (kecuali waterpark)

- Kawasan pariwisata

- Taman margasatwa atau kebun binatang.