Polisi Tangkap Pengedar Uang Dolar Palsu di Depok

Depok, Beritasatu.com - Polres Metro Depok, menangkap tiga orang tersangka terkait kasus peredaran uang dolar Amerika Serikat palsu, di Jalan Raya Pekapuran, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, para tersangka atas nama Maulana, Ishak Muzakar, dan Agus Giri diamankan terkait kasus tindak pidana mengedarkan uang dolar palsu, Selasa (16/6/2020) kemarin.

"Pelaku mendapatkan mata uang asing palsu dari seseorang di luar wilayah Depok dengan harga lebih murah dibanding uang asli dengan kualitas tiga banding satu," ujar Yusri, Kamis (18/6/2020).

Dikatakan Yusri, selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti uang asing palsu.

"Barang bukti yang diamankan 20 lembar dolar AS, 28 lembar pecahan 100 dolar AS , satu lak uang kertas pecahan 100 dolar AS, tiga lak uang dolar Brunei, 71 lembar pecahan euro, dan tiga lembar kunci master berbentuk uang pecahan 100 dolar AS," ungkapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 247 KUHP terkait peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.